Gran Galà del Calcio, premiati sei calciatori del Benevento: ecco chi sono I riconoscimenti per il rendimento fatto registrare nella scorsa stagione

Si terrà domani, ad Arezzo, la XIV edizione del Gran Galà del Calcio che premierà i migliori atleti della scorsa stagione. Tra le fila del Benevento sono stati scelti sei elementi, anche se cinque di essi non vestivano la maglia giallorossa nell'annata 2024/2025.

Chi sono i premiati del Benevento al Gran Galà del Calcio?

Vannucchi sarà premiato come miglior portiere del girone B, quando con la maglia della Ternana ha sfiorato la promozione in Serie B. Scelto Tumminello, invece, come miglior calciatore del girone meridionale, grazie all'ottima annata vissuta in forza al Crotone, condita da ben 17 reti. A Mignani va il premio di miglior calciatore esordiente del girone B, con la Pianese, mentre a Romano è riservato lo stesso riconoscimento, ma per il girone C, con il Cerignola. Nella top 11 della terza serie, compare Pierozzi come miglior terzino, mentre Prisco è stato selezionato tra i migliori centrocampisti. Non solo i calciatori, anche Andrea Innocenti riceverà un premio: si tratta del miglior responsabile dell'area scouting della Serie C.