Foggia-Benevento, i ballottaggi di Auteri: la spunta Ricci. In avanti Mignani La probabile formazione del tecnico giallorosso verso il match dello Zaccheria di questa sera

Sono diversi i ballottaggi a cui deve far fronte Auteri per il match di questa sera, in programma allo Zaccheria contro il Foggia del nuovo allenatore Barilari. Il tecnico giallorosso deve far fronte all'assenza di Ceresoli per squalifica, oltre a quella di Salvemini che non è stato convocato a causa dell'infortunio alla caviglia rimediato a Catania. Per il resto, i giochi sembrano essere già fatti.

Benevento, la probabile formazione di Auteri

La difesa non dovrebbe essere diversa da quella vista all'opera col Sorrento, formata da Scognamillo, Saio e Borghini. A centrocampo ci sarà l'importante ritorno di Prisco che si posizionerà al fianco di Maita, con Mehic che partirà dalla panchina, così come Talia dopo la tribuna col Sorrento. Sulle corsie esterne ci saranno Pierozzi e Ricci, con quest'ultimo che dovrebbe vincere il ballottaggio con Sena e cercare di dare una svolta alla propria stagione, dopo le recenti prestazioni opache. In attacco non cambierà nulla, con Lamesta, Mignani e Manconi. L'ex Pianese, quindi, dovrebbe spuntarla su Tumminello. Ma occhio a Della Morte: l'ex Vicenza sta crescendo giorno dopo giorno e in settimana il livello del suo lavoro si è alzato di molto, quindi non è da escludere che possa insidiare il tridente citato o entrare in corso d'opera, cercando di conquistarsi quanto prima una maglia da titolare.