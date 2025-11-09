Serie C / Diretta Foggia-Benevento, le formazioni ufficiali LIVE Segui la testuale del match valido per la tredicesima giornata di campionato

Il Benevento è di scena a Foggia per cercare di tornare alla vittoria, dopo la sconfitta di Catania e il pareggio casalingo rimediato col Sorrento. La Strega affronta un Foggia in difficoltà e con un nuovo allenatore: per Barilari sarà l'esordio sulla panchina rossonera.

Foggia-Benevento, il tabellino

FOGGIA: Perucchini; Buttaro, Minelli, Rizzo, Panico; Garofalo, Pazienza, Oliva; D'Amico, Bevilacqua, Sylla. A disp.: Magro, Borbei, Felicioli, Ilicic, Fossati, Byar, Morelli, Agnelli, Castaldi, Pellegrino, Olivieri, Winkelmann. All.: Barilari

BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Borghini; Pierozzi, Maita, Prisco, Ricci; Lamesta, Mignani, Manconi. A disp.: Russo, Esposito, Rillo, Sena, Mehic, Viscardi, Carfora, Romano, Tsingaras, Talia, Tumminello, Della Morte. All.: Auteri

Arbitro: Ursini di Pescara. Assistenti: Gigliotti di Lamezia Terme e Mallimaci di Reggio Calabria. Quarto ufficiale: Spina di Barletta. Operatore FVS: Cantatore di Molfetta