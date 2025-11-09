Foggia-Benevento, Auteri: "Era importante vincere, gara positiva" Le parole del tecnico giallorosso dopo il successo ottenuto allo Zaccheria

Ecco le parole di Auteri dopo la vittoria ottenuta contro il Foggia allo Zaccheria: "Loro hanno iniziato con un atteggiamento aggressivo, noi abbiamo concesso solo due tiri da fuori area. Gradualmente abbiamo preso ampiezza, soprattutto a destra. L'espulsione ci ha avvantaggiato, avevamo creato i presupposti per fare bene. Poi è chiaro che con l'uomo in più abbiamo alzato la qualità, la partita è diventata un po' più in discesa. Chi è entrato ha fatto bene. Io alleno la squadra, io giudico l'atteggiamento. Sono calciatori che ci daranno una mano e non è detto che qualcuno non possa essere titolare nella prossima partita. A volte ci sono delle critiche un po' troppo esagerate, anche perché l'impegno e l'attaccamento ci sono sempre. Questo è molto importante. L'espulsione di Mehic? Un eccesso di foga, poteva evitarlo. Sono errori veniali che non vanno fatti, bisogna essere sempre lucidi in campo. La partita, comunque, l'abbiamo giocata contro una squadra che ha qualche problema dal punto di vista ambientale, ma sono certo che darà fastidio soprattutto qui allo Zaccheria".

Auteri ha parlato della possibilità di vedere Della Morte e Lamesta insieme: "Della Morte preferisce accentrarsi e sulla trequarti può diventare più pericoloso. Tutto si può fare. Lamesta a sinistra può andare perché l'ha fatto anche in passato. Il fatto che possano giocare tutti insieme è da vedere in base alle situazioni".

Il tecnico giallorosso ha poi proseguito: "Ceresoli ci sarà col Monopoli, Salvemini vedremo. Stasera era importante vincere, lo abbiamo fatto in un campo non facile. La gara è stata positiva, creando anche situazioni importanti. Perucchini ha fatto degli interventi importanti. Negli spazi siamo stati bravi".