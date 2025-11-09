Foggia-Benevento, Tumminello: "Settimana difficile, questo gol mi ha sbloccato" Le parole dell'attaccante: "La squadra mi è stata vicino. Ho risposto in maniera positiva"

E' un Tumminello soddisfatto quello che ha commentato la vittoria conquistata a Foggia. L'attaccante ha messo a segno il primo gol con la maglia giallorossa: "E' stata una settimana impegnativa dopo ciò che è accaduto col Sorrento. So di aver sbagliato, ma non mi sono demoralizzato. Il lavoro è stato ripagato dalla prestazione e il gol ha permesso di sbloccarmi mentalmente. Ringrazio i miei compagni che mi sono stati accanto, così come mia moglie. Ho risposto in maniera positiva e continuerò su questa strada. Questa vittoria ci ha permesso di sfatare un bel tabù in trasferta. Oggi abbiamo dato un segnale al campionato e soprattutto a noi stessi, questo è il valore della squadra. Personalmente, la condizione la sto prendendo sempre di più e sono felice di poter dare alla squadra fisicità e condizione".