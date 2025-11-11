Panchina a Floro Flores: il 4-3-3 e lo scudetto sfiorato con il Benevento Il nuovo tecnico giallorosso è pronto a cogliere al volo l'opportunità concessagli dalla società

L'esonero di Auteri ha portato Antonio Floro Flores sulla panchina del Benevento Calcio. Una scelta, quella del presidente Vigorito, che ricorda quanto accaduto lo scorso anno ad Avellino, con Raffaele Biancolino che subentrò a Pazienza, per poi ottenere l'accesso diretto in Serie B. Una "promozione" avvenuta anche in casa giallorossa, anche se con tempi e classifica decisamente diversi. Da buon scugnizzo del Rione Traiano, Floro Flores ha colto l'opportunità al volo e l'ha messa in tasca, con l'ambizione di poter avviare un percorso importante da allenatore. In una recente intervista, Floro Flores ha dimostrato di avere le idee chiare su quelle che sono le proprie ambizioni: "Voglio arrivare in Serie A, su questo non ho dubbi".

Floro Flores - Le esperienze da allenatore, il 4-3-3 e lo scudetto sfiorato

Dopo aver chiuso la carriera da calciatore con la Casertana, il nuovo tecnico giallorosso ha avviato il proprio percorso da allenatore proprio nel settore giovanile del club rossoblù. Poi è passato all'under 17 della Paganese, prima delle esperienze con Frattese e Angri, rispettivamente nei campionati di Eccellenza e Serie D. Nella scorsa stagione, è arrivata la chiamata del Benevento Calcio che gli ha affidato la panchina dell'under 17. Con i giovani giallorossi, Floro Flores ha sfiorato lo scudetto, perso in finale contro la Ternana, mostrando un buon gioco, ma anche una capacità di costruire e rafforzare l'affiatamento nello spogliatoio. Per dare continuità al lavoro svolto, il presidente Palermo e il responsabile Puleo lo hanno promosso alla guida della Primavera, dopo la parentesi rappresentata da Iezzo. Con una squadra sotto età, formata da diversi giovani interessanti, Floro Flores ha ottenuto dodici punti nelle prime otto partite, per poi essere chiamato alla guida della prima squadra, in un contesto che, inutile dirlo, è totalmente diverso rispetto al settore giovanile. Il suo marchio di fabbrica è il 4-3-3, sviluppato attraverso una ricerca mirata del gioco che ha come obiettivo la partenza dal basso e lo sviluppo della manovra attraverso il palleggio, con l'obiettivo di svilupparlo in ampiezza e profondità. Nella giornata di domani ci sarà il primo allenamento, con Floro Flores che ha intenzione di dare il massimo in questa nuova esperienza alla guida del Benevento.