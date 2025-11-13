Benevento, si pensa al rilancio di Simonetti Il centrocampista romano si sta allenando già da un paio di settimane col gruppo

Le condizioni sono tutte da verificare, il distacco dai campi di gioco ha ormai raggiunto quasi i 7 mesi e non si può pretendere che sia subito pronto. Pierluigi Simonetti è però nuovamente disponibile per dare una mano ai suoi compagni. In un momento topico della stagione, in cui c'è stato il cambio dell'allenatore e quasi certamente anche dell'assetto tattico. Proprio a centrocampo avevamo parlato di una “coperta” improvvisamente corta, complice non solo la nova scelta de reparto a tre, ma anche la squalifica di Dino Mehic. I centrocampisti puri che restano disponibili per Floro Flores sono Maita, Prisco e Talia, oltre al greco Tsingaras, quasi mai utilizzato. Dunque ben venga la nuova disponibilità di Simonetti, che a centrocampo può ricoprire qualsiasi ruolo.

In caso di esigenze ci sarebbero anche altre opzioni, utilizzando elementi che possono surrogare un centrocampista, da Ceresoli allo stesso Pierozzi, ma la duttilità di Simonetti potrebbe essere proprio quello che serve nel settore centrale della strega.

Il “tuttocampista” romano ha curato una complessa lesione al retto femorale, ma dopo le cure del caso, sembra essere tornato alla piena efficienza. Ragione per cui sembra più che possibile che già contro il Monopoli incassi la sua prima convocazione stagionale. Mai così opportuna.