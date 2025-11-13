Benevento, partnership con il Gruppo Farina: serata di festa in concessionaria L'incontro di una delegazione del sodalizio giallorosso con manager e tifosi

Serata da ricordare per il Gruppo Farina che ha ospitato, nella nuova concessionaria situata lungo la via Appia ad Apollosa, il Benevento Calcio. Una delegazione della squadra, formata dai vari Prisco, Pierozzi, Ceresoli, Borghini e Tumminello, oltre a Melara e Padella, sono stati accolti in grande stile dagli esponenti del Gruppo Farina che sono specializzati nella vendita delle automobili. Non sono mancati i classici autografi e selfie per i giallorossi, sotto lo sguardo orgoglioso dei "padroni di casa" che hanno sottolineato quanto la partnership con il Benevento sia stata fortemente voluta "per condividere dei principi comuni: impegno, gioco di squadra e desiderio di crescere insieme, puntando sempre a nuovi traguardi. Da sempre crediamo nella forza delle collaborazioni locali e nel valore delle realtà che, come noi, mettono al centro le persone e la comunità. Essere al fianco del Benevento Calcio significa rafforzare il legame con il territorio e continuare a investire nelle energie positive che lo animano, dentro e fuori dal campo. Uniti dalla stessa voglia di vincere, guardiamo al futuro con entusiasmo, sostenendo lo sport e i suoi valori come motore di passione, rispetto e appartenenza".

Non solo per il Gruppo Farina è fondamentale il rapporto con il cliente, come rivelato da Simona Alvino (head of Marketing dell'azienda) che ha parlato di una importante iniziativa che vede coinvolti tutti coloro che hanno acquistato un'autovettura, attraverso un'estrazione che mette in palio nuove auto. O il pacchetto "soddisfatto o rimborsati", che come sottolineato da Gianluca Razzino, responsabile dell'usato, permette alla clientela di poter restituire l'auto dopo un mese, qualora non fosse soddisfatta della stessa. La serata è terminata con sorrisi e abbracci, con il Benevento Calcio e il Gruppo Farina che hanno rafforzato un legame destinato a rimanere nel tempo.