Benevento, le possibili prime scelte di Floro Flores Terzo giorno di prove all'Imbriani per il neo allenatore napoletano

Antonio Floro Flores giorno 3. Appuntamento all'Imbriani, di mattina come al solito. Del resto dovendo giocare domenica all'ora di pranzo è giusto che ci si ambienti a questi orari.

Lo abbiamo detto più volte, il “nemico” più subdolo in questo momento è il tempo. Non ce n'è mai abbastanza per imprimere le proprie idee al gruppo e allora bisogna lavorare con saggezza. Qualche dettame nuovo è insindacabile, ma bisogna anche agire con la massima prudenza, senza creare disorientamento nei giocatori che finora sono stati addestrati secondo un sistema di gioco sostanzialmente diverso.

Si è detto, e non pensiamo di sbagliare, che l'ex napoletano apporterà delle modifiche al modulo originario utilizzato da Auteri. Dunque non più 3-4-3, ma 4-3-3: difesa e centrocampo sono i due reparti che subiranno le maggiori variazioni. La retroguardia passerà dalla linea a tre a quella a quattro: non più un centrale e due braccetti, ma due difensori centrali e due esterni che dovranno cantare e portare la croce, vale a dire attaccare e difendere con la stessa efficacia. In organico ce ne sono abbastanza da utilizzare: Pierozzi e Borghini a destra, Ceresoli e Ricci a sinistra. E' solo questione di scelte. In mezzo? Pensiamo che Scognamillo e Saio non dovrebbero avere concorrenza.

Pochi a centrocampo

Lo abbiamo ripetuto fino alla noia. L'organico costruito per un centrocampo a due ora comincia ad andare un po' stretto. Se Floro utilizzasse tutti e tre i centrocampisti che si ritrova, vale a dire Maita, Talia e Prisco, rimarrebbe quasi senza alternative (ricordiamo che Dino Mehic sconta un turno di squalifica per l'espulsione di Foggia). Senza voler fare un torto al greco Tzingaras, che ha accumulato qualche spicciolo di minuti nel finale della sfida col Sorrento, sembra improbabile che il nuovo tecnico ne tenga conto nelle eventuali rotazioni. Meglio pensare a Perluigi Simonetti, che sembra ormai disponibile per incassare la sua prima convocazione e magari fare già il suo esordio stagionale. Per il resto bisognerà un po' arrangiarsi con gli esterni, che in fondo non mancano.

In attacco nessun problema

Nel reparto avanzato mancherà ancora Ciccio Salvemini. La distorsione alla caviglia riportata contro il Catania gli dà ancora problemi. E allora per questa settimana sarà in tribuna ad attendere tempi migliori (magari a Cosenza). Ma in avanti Floro Flores non dovrebbe avere troppi problemi a varare un attacco efficace e di grande potenzialità. Soprattutto può contare sul morale ricostruito di Marco Tumminello, che ha finalmente trovato il gol domenica a Foggia e sente che può riannodare il filo che sembrava essersi spezzato dopo aver lasciato il Crotone. Senza contare che è in grande crescita Guglielmo Mignani, anche lui in gol contro i satanelli. Chiudendo con il grande apporto che possono dare Lamesta, Manconi e Della Morte, tutti elementi di grande esperienza e caratura.