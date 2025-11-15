Benevento-Monopoli story: giallorossi in vantaggio nel bilancio La squadra barese, nonostante etichetta di "bestia nera" ha vinto di meno

Una storia lunga 80 anni e non sempre solo costellata di amarezze. Tra Benevento e Monopoli sono 20 le sfide consumate in questo lungo lasso di tempo e, nonostante l'etichetta di “bestia nera” guadagnata più che altro negli ultimi anni, il bilancio è favorevole ai giallorossi, che di partite ne hanno vinte 7, perse 5 e pareggiate 8.

La prima volta 80 anni fa

Il prologo, inutile dirlo, è datato: campionato di serie C 46-47. Due squadre dominanti: primo il Benevento a quota 42, seconda la squadra barese a 36. I giallorossi sono uno squadrone e vincono entrambe le sfide: 1 a 0 in Puglia, 3-1 al Santa Maria degli Angeli. Al termine della stagione però c'è una coda improbabile, una sorta di girone finale per assegnare il titolo. Il Benevento, in bolletta, comincia a fare incetta di forfait e proprio a tavolino perde le due sfide contro i monopolitani. Singolare quello che accade nella sfida di ritorno nel Sannio: ci sono le due squadre, c'è l'arbitro, ma i commissari di campo esigono che il Benevento paghi le ammende dei precedenti forfait, altrimenti niente partita. Alle richieste del presidente Russo di far valere una cauzione di 400mila lire, i burocrati della Lega rispondono picche e la partita non si gioca, sentenziando l'ennesimo ko a tavolino. Storie di 80 anni fa.

Quei play off del 2007

Nello scorrere delle sfide se ne trovano anche due nel 2006/07 che valgono la semifinale play off per la C1: pareggio a reti bianche al Veneziani, rotondo 3-0 nel Sannio (2 gol di Clemente, uno di Polani).

Nell'anno della promozione in B con Auteri arrivano due successi: 2 a 1 al Vigorito (gol vittoria di Pezzi a tempo scaduto), 3-2 al Veneziani con i gol di Mazzeo, Cissè e Marotta e la strada tracciata verso la serie B.

Da due anni Monopoli "bestia nera"

Infine le sfide degli ultimi due anni, quelle che hanno regalato ai monopolitani l'etichetta di “bestia nera” dei sanniti. Campionato di serie C 2023-24 due vittorie dei baresi: 3-0 in Puglia con la doppietta di Starita e gol di Iaccarino, e 1 a 0 al Vigorito con un gol di Tommasini. L'anno scorso una sconfitta e un pareggio amaro: 1 a 0 al Veneziani per i baresi che trovano il gol con capitan Viteritti all'80'. Il ritorno al Vigorito finisce 0 a 0 e dopo la gara viene esonerato Gaetano Auteri.

Il lunch match di domani all'ora di pranzo sarà (al netto dei due forfait del '47) la 21a sfida tra sanniti e monopolitani.

Nella foto un momeno della sfida dello scorso anno terminata 0 a 0