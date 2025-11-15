Benevento, ecco le prime convocazioni di Floro Flores

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 14^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, Benevento-Monopoli.
PORTIERI
42 D'Alessio Luigi
22 Esposito Manuel
26 Vannucchi Gianmarco
DIFENSORI
19 Borghini Diego
20 Ceresoli Andrea
77 Pierozzi Edoardo
31 Ricci Giacomo
2 Rillo Francesco Pio
25 Romano Raffaele
23 Saio Pietro
14 Scognamillo Stefano
3 Sena Francesco Pio
6 Viscardi Angelo
CENTROCAMPISTI
28 Del Gaudio Matteo
8 Maita Mattia
4 Prisco Antonio
18 Simonetti Pier Luigi
38 Talia Angelo
37 Tsingaras Angelos
ATTACCANTI
29 Cantisani Raffaele
7 Carfora Lorenzo
99 Della Morte Matteo
11 Lamesta Davide
10 Manconi Jacopo
32 Mignani Guglielmo
93 Tumminello Marco