Benevento, ecco le prime convocazioni di Floro Flores

La novità è il ritorno di Pierluigi Simonetti. C'è anche il giovane Del Gaudio

Benevento.  

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 14^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, Benevento-Monopoli.

PORTIERI

42 D'Alessio Luigi 
22 Esposito Manuel
26 Vannucchi Gianmarco

DIFENSORI

19 Borghini Diego
20 Ceresoli Andrea
77 Pierozzi Edoardo
31 Ricci Giacomo
   2 Rillo Francesco Pio
25 Romano Raffaele
23 Saio Pietro
14 Scognamillo Stefano
  3 Sena Francesco Pio
  6 Viscardi Angelo

CENTROCAMPISTI

28 Del Gaudio Matteo
  8 Maita Mattia
  4 Prisco Antonio
18 Simonetti Pier Luigi
38 Talia Angelo
37 Tsingaras Angelos

ATTACCANTI

29 Cantisani Raffaele
   7 Carfora Lorenzo
99 Della Morte Matteo
11 Lamesta Davide
10 Manconi Jacopo
32 Mignani Guglielmo
93 Tumminello Marco 

