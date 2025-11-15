Catania ko, Benevento e Salernitana ora possono superarlo Toscano ce l'ha con l'arbitro: "Se parlo mi squalificano"

Partite sporche, una ferita aperta per le “grandi” di questo girone. Giocare a Casarano, così come su altri campi caldi della C è sempre un problema grosso per tutti. Lo è stato anche per il Catania, che al Capozza ha subito la sua seconda sconfitta stagionale. Mimmo Toscano ha un diavolo per capello e punta il dito sull'arbitro, che gli avrebbe negato almeno un rigore che era sembrato esserci: “Arbitraggio? Gli episodi incidono sui risultati, non dico altro perché poi mi squalificano”.

Poi rivolge la sua attenzione a squadre come il Casarano, che una partita “sporca” sa giocarla, eccome: ““Loro l’hanno messa sul piano agonistico. Una partita sporca, gli episodi hanno giocato a favore del Casarano. Quando sbagli tanto tecnicamente le partite possono andare così. Anche chi è subentrato non è riuscito a incidere”. Continua a mette l'accento su alcuni episodi che ultimamente non gli sono affatto piaciuti; Sono troppe adesso le situazioni in cui le cose sono andate in un certo modo… Io non voglio trovare alibi e giustificazioni, so cosa dire alla squadra per sistemare ciò che non abbiamo fatto bene oggi”.

Il Catania resta a quota 28 in classifica: ma per sapere se potrà mantenere la prima posizione dovrà attendere le partite di Benevento e Salernitana, impegnate domani rispettivamente in casa col Monopoli e sul campo dell'Altamura. Risale forte invece il Cosenza, che passa anche a Latina e raggiunge momentaneamente la strega al terzo posto in classifica.