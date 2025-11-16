Serie C / Diretta Benevento-Monopoli, LIVE La testuale del match valido per la quattordicesima giornata di campionato

Al Vigorito si gioca il match tra Benevento e Monopoli che segnerà l'esordio di Floro Flores sulla panchina giallorossa. La Strega è a caccia del secondo successo consecutivo, dopo l'affermazione in casa del Foggia, contro un Monopoli che è reduce da un buon periodo di forma.

Benevento-Monopoli, il tabellino

BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Ceresoli; Pierozzi, Maita, Prisco, Ricci; Lamesta, Mignani, Manconi. A disp.: Esposito, D'Alessio, Rillo, Sena, Viscardi, Carfora, Simonetti, Borghini, Romano, Del Gaudio, Cantisani, Tsingaras, Talia, Tumminello, Della Morte. All.: Floro Flores

MONOPOLI (3-5-2): Piana; Viteritti, Miceli, Piccinini; Valenti, Scipioni, Bordo, Calcagni, Imputato; Longo, Tirelli. A disp.: Albertazzi, Silvestris, Di Santo, Bizzotto, Angileri, Volpe, Fall, Greco, Cascella, Castiglione, Oyewale, Rossi, Ronco, Yeboah. All.: Colombo

Arbitro: Gauzolino di Torino. Assistenti: Pasqualetto di Aprilia e Cardinali di Perugia. Quarto ufficiale: Maresca di Napoli. Operatore FVS: Robilotta di Sala Consilina