Benevento, Floro Flores: "Non mi aspettavo questo esordio, merito della squadra"

Esordio vincente per Floro Flores alla guida del Benevento. Ecco le sue dichiarazioni dopo il successo conquistato contro il Monopoli: "E' stata una partita giocata a ritmi alti. Ho cercato di dare un'unica cosa alla squadra, l'aggressione in avanti e nello stretto. Per il resto è ben allenata e faccio i complimenti a mister Auteri .Gran parte del merito va alla squadra perché mi ha accolto bene, mi hanno fatto sentire uno di loro. Bisogna andare a duecento all'ora ogni domenica, solo così riesco a concepire questo gioco. Bisogna lavorare molto sull'atteggiamento, in particolare quando bisogna tenere palla: in alcuni casi siamo stati superficiali e questo non mi piace. Non mi aspettavo un esordio così. Sono davvero contento. Faccio i complimenti allo staff che mi ha accolto alla grande e a Monticciolo, il primo gol è farina del suo sacco. Per me il compito è stato agevolato grazie a loro".
Floro Flores: "E' stata una settimana particolare"
Floro Flores ha poi proseguito: "Nel primo tempo abbiamo avuto molte occasioni, una squadra come la nostra deve chiuderla subito. C'è tanto da lavorare, ma questa settimana è stata molto particolare. Ho calciatori con cui posso fare qualsiasi cosa, sono strafelice. Sono contento di aver fatto giocare Simonetti perché veniva da un lungo periodo fuori. Voglio dare spazio a tutti. L'esempio di Biancolino? Credo nel lavoro, non in queste cose. Mi focalizzo sul gruppo e nel cercare di coinvolgere un gruppo importante".
Floro Flores punta il Giugliano
Floro Flores pensa già alla prossima: "A Cosenza sarà un gran banco di prova, è una diretta concorrente. Per noi sarà una grande partita, di sicuro non la sottovalutiamo. Siamo consapevoli che possiamo fare ancora di più. Ci sono ampi margini di crescita in tutto".