Benevento, Floro Flores: "Non mi aspettavo questo esordio, merito della squadra" Le parole del tecnico giallorosso dopo la vittoria conquistata contro il Monopoli

Esordio vincente per Floro Flores alla guida del Benevento. Ecco le sue dichiarazioni dopo il successo conquistato contro il Monopoli: "E' stata una partita giocata a ritmi alti. Ho cercato di dare un'unica cosa alla squadra, l'aggressione in avanti e nello stretto. Per il resto è ben allenata e faccio i complimenti a mister Auteri .Gran parte del merito va alla squadra perché mi ha accolto bene, mi hanno fatto sentire uno di loro. Bisogna andare a duecento all'ora ogni domenica, solo così riesco a concepire questo gioco. Bisogna lavorare molto sull'atteggiamento, in particolare quando bisogna tenere palla: in alcuni casi siamo stati superficiali e questo non mi piace. Non mi aspettavo un esordio così. Sono davvero contento. Faccio i complimenti allo staff che mi ha accolto alla grande e a Monticciolo, il primo gol è farina del suo sacco. Per me il compito è stato agevolato grazie a loro".

Floro Flores: "E' stata una settimana particolare"

Floro Flores ha poi proseguito: "Nel primo tempo abbiamo avuto molte occasioni, una squadra come la nostra deve chiuderla subito. C'è tanto da lavorare, ma questa settimana è stata molto particolare. Ho calciatori con cui posso fare qualsiasi cosa, sono strafelice. Sono contento di aver fatto giocare Simonetti perché veniva da un lungo periodo fuori. Voglio dare spazio a tutti. L'esempio di Biancolino? Credo nel lavoro, non in queste cose. Mi focalizzo sul gruppo e nel cercare di coinvolgere un gruppo importante".

Floro Flores punta il Giugliano

Floro Flores pensa già alla prossima: "A Cosenza sarà un gran banco di prova, è una diretta concorrente. Per noi sarà una grande partita, di sicuro non la sottovalutiamo. Siamo consapevoli che possiamo fare ancora di più. Ci sono ampi margini di crescita in tutto".