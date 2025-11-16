Mangia amaro sui rigori della Salernitana: "Non meritavamo questo" Fa un paragone con quello che gli diedero contro al Vigorito: "Ma era una circostanza diversa"

Altamura-Salernitana farà parlare a lungo, soprattutto per le decisioni dell'arbitro Di Francesco di Ostia Lido. Devis Mangia è amareggiato, non riesce a nascondere il suo disappunto: “Io posso controllare quello che fa la mia squadra, il resto no. In alcuni momenti ti senti inerme. Se poi vedi che qualcuno si lamenta e capitano queste partite qua, ti viene il rammarico. Non so se bisogna relazionarsi allo stesso modo... Ci sono situazioni nelle quali tutti devono capire come cambiano le partite, come cambiano carriere, secondo me bisogna essere molto attenti”

Gli viene sottolineato che il gol di Simone sembra regolare e gli si chiede quanto questo Footbal Video Support possa davvero essere utile?

Mangia parte racontando l'episodio accaduto un mese fa al Vigorito: “Ricordate il rigore di Benevento che aprì la gara? La componente arbitrale e il nostro responsabile riconobbero che c'era un errore: ma non ho detto niente, non mi sono neanche appellato su quel rigore rispetto alla prestazione. Sarebbe stato riduttivo rispetto al risultato (4-0). Ma oggi vai a casa e ti viene da dire che cosa abbiamo sbagliato? Questo ti dà fastidio, la squadra non meritava una cosa del genere, ma anche l'ambiente. Me l'hanno fatto vedere anche in panchina, ma come si fa a stare sereni e tranquilli? Quella palla lì è partita e quello era bello sereno: ci si lamenta delle scelte degli arbitri, ma a volte ci si sente inermi, lavori e ti ritrovi queste situazioni. Ognuno tira l'acqua al suo mulino, ognuno va, protesta, quando gli conviene e il carrozzone continua...”