Benevento, un nuovo punto di ripartenza La squadra ha dimostrato di essere matura per accettare con professionalità il cambio del tecnico

Un bel punto di ripartenza. Magari anche un tantino sorprendente. Perchè il gruppo ha saputo reagire bene ad uno stravolgimento tecnico che pochi si sarebbero aspettati.

E' un segnale estremamente positivo, vuol dire che la squadra è matura quanto basta per ammortizzare ogni possibile sorpresa. Un gruppo di professionisti, che antepone sempre il bene comune agli interessi propri. Tutti i giallorossi hanno sottolineato di essere più o meno legati a Gaetano Auteri, ma non si sono posti interrogativi davanti alla decisione della società: “Ha voluto cambiare e lo avrà fatto per il bene di tutti, a noi non resta che accettare e dare tutto per il nuovo mister”. Più o meno questo il pensiero della squadra di fronte ad una scelta che, volente o nolente, compete solo alla società.

Le ambizioni di Floro

Senza precorrere i tempi, bisogna dire che la sensazione maturata è che anche la scelta del nuovo tecnico dovrebbe essere foriera di nuovi successi. Antonio Floro Flores è giovane ed ambizioso, non ha un'esperienza consolidata da allenatore, ma sa ascoltare e sa scegliere bene con chi condividere le responsabilità. Ha approcciato con tutta la prudenza possibile nei confronti della sua nuova squadra, sottolineando di non avere alcuna intenzione di toglierle certezze per guadagnarle lui. E allora niente stravolgimenti tattici, si è ripartiti dal 3-4-3 “auteriano” con qualche piccolo accorgimento: riaggressione molto alta, ritmi elevatissimi.

Grande prova col Monopoli

E contro il Monopoli è stato spettacolo puro: triangolazioni in velocità, pressing asfissiante sui portatori di palla pugliesi, tante azioni condotte con maestria e qualità.

Ora bisogna continuare su questa strada, ci sono i presupposti. All'orizzonte la sfida del San Vito Marulla, contro una delle squadre più in forma del campionato. Un'altra formazione specialista di trasferte, anche se ultimamente se l'è cavata egregiamente anche in casa.

Sarà una bella sfida, da cui si potranno capire tante cose anche per il futuro. Le altre due contendenti saranno entrambe impegnate in casa: la Salernitana contro il Potenza, il Catania contro il Latina. Bisogna accreditarle entrambe di una vittoria, ragione per cui bisognerebbe ottenere lo stesso risultato al San Vito-Marulla. Servirà un'altra grande partita, come dice Floro Flores con “elmetto in testa e i simboli della battaglia disegnati sul volto”.