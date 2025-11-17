Benevento, Mignani: "Testa al Cosenza. Floro Flores? È stato bravo in una cosa" Le parole dell'attaccante giallorosso nel corso di Ottogol

Ospite di Ottogol, Guglielmo Mignani ha parlato della vittoria conquistata dal Benevento contro il Monopoli, soffermandosi sul cambio in panchina che ha portato Floro Flores alla guida della Strega: "Ci ha colpito molto la sua umiltà. Il mister ha giocato tantissimi anni in Serie A, ma è entrato in punta di piedi senza voler cambiare tantissime cose. È stato molto bravo ad aggiungere dei piccoli concentti che hanno permesso di far andare la partita nel migliore dei modi. Le palle inattive? Proviamo sempre a fare gol. Ci siamo riusciti a Foggia e anche adesso, merito anche di Monticciolo che studia tanto queste situazioni".

Mignani e il reparto avanzato

Mignani ha poi proseguito: "Ci stiamo conoscendo meglio. Fino a poco tempo fa in attacco giocava Salvemini, il capocannoniere del girone. Giochiamo nello stesso ruolo, ma le nostre caratteristiche sono diverse. Ora sto scendendo in campo più spesso, i miei compagni impareranno a conoscermi e viceversa. Questo avviene allenandosi e giocando insieme. Ho fatto dei passi in avanti, contro il Monopoli ho giocato meglio rispetto a Foggia, ma questa volta non sono riuscito a segnare. Per un attaccante, la rete è tutto".

Mignani sull'esonero di Auteri

Mignani si è soffermato sull'esonero di Auteri: "Le scelte le fa la società, non entriamo nel merito. Non ce lo aspettavamo, ma sono decisioni del presidente. Personalmente, ringrazio Auteri perché mi ha sempre dato ampia fiducia e mi ha trattato bene. Noi non possiamo fare altro che dare sempre il massimo perché siamo professionisti".

Mignani pensa solo al Cosenza

Mignani punta il mirino sul Cosenza: "Sarà una sfida difficile, non ho mai giocato a Cosenza ma non vedo l'ora di scendere in campo. Loro sono forti, ma noi non siamo da meno e faremo di tutto per conquistare i tre punti". Poi ha chiuso: "A Benevento mi trovo benissimo. Devo dire la verità, mi ricorda Siena. Hanno lo stesso numero di abitanti, e si raggiunge tutto con dacilità. Sento molto il calore della gente, per strada ti riconoscono. Sono felice, questa è la mia prima esperienza lontana da casa".