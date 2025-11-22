Cosenza-Benevento, i convocati di Floro Flores

I calciatori a disposizione del tecnico giallorosso per la trasferta in terra calabrese

Benevento.  

Definiti i convocati di Floro Flores per il match di domani contro il Cosenza. Assente Salvemini, così come i vari Nardi, Russo, Sena e Rillo. Ecco l'elenco definitivo a disposizione del tecnico giallorosso, che quest'oggi ha presentato il match in conferenza stampa. 

Benevento, i convocati di Floro Flores 

PORTIERI: D'Alessio, Esposito, Vannucchi; 
DIFENSORI: Borghini, Ceresoli, Pierozzi, Ricci, Romano, Saio, Scognamillo, Viscardi; 
CENTROCAMPISTI: Maita, Mehic, Prisco, Simonetti, Talia, Tsingaras; 
ATTACCANTI: Cantisani, Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Tumminello. 

INDISPONIBILI: Salvemini, Nardi, Russo, Sena, Rillo.

