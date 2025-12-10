Capuano al vetriolo: "Domenica partita vergognosa" A Benevento avrà da ricostruire una squadra sotto il profilo mentale. Ma ha anche tanti assenti

Eziolino è uno che parla sempre fuori dalle righe, lo ha fatto anche dopo la sconfitta casalinga contro l'Altamura. E sono state parole di fuoco quelle del tecnico salernitano che guida il Giugliano: “Abbiamo meritato di perdere, la mia squadra ha fatto una partita vergognosa, sono preoccupato, non c'è stata una reazione, non mi è piaciuto nulla di questa squadra”. Poi rincara la dose: “Abbiamo perso la testa anche col secondo giallo di Zammarini: sono deluso, al limite della vergogna. Prestazione indecente, giusto che la gente ci abbia fischiato. Per me il calcio è aggressività e sostanza, ma i miei giocatori sembravano ballerine in mezzo al campo. Chiedo scusa alla proprietà e al pubblico”. L'ultimo sussulto alla Capuano: “Sono deluso, ma non abbattuto. Nessuno prenda queste mie parole come senso di resa”.

Il Giugliano ha totalizzato quattro ko di fila (cinque se si considera anche la sfida di Coppa a Terni), ma a rendere ancora più complicata la situazione in vista di Benevento ci sono le assenze pesanti di Riccardo Improta, che proprio oggi è andato sotto i ferri per la ricostruzione del legamento crociato, e di Romano, lungodegente. Oltre a Zammarini che è stato squalificato dal Giudice sportivo.