Il Benevento lancia il nuovo pandoro ufficiale: i dettagli dell'iniziativa Il progetto ha uno sfondo sociale: parte del ricavato sarà devoluto al fondo Giovanna Viespoli

Il Benevento Calcio lancia una nuova iniziativa che si basa soprattutto sul sociale. Come accaduto in occasione delle scorse festività pasquali, con le uova e la colomba ufficiali, il club giallorosso lanciato il pandoro ufficiale. Si tratta di un prodotto eccellente, realizzato in collaborazione con la pasticceria Martuccio, confezionato in bella scatola che riporta il nome e i colori del sodalizio sannita. Il progetto è molto importante perché si basa, come detto, sulla solidarietà e sul sociale. Per ogni dolce acquistato, ben due euro saranno devoluti al fondo Giovanna Viespoli della fondazione di comunità di Benevento. Fino al 31 dicembre, inoltre, la vendita del prodotto rientra nella promozione "un gol che vale doppio", attraverso il quale saranno destinati al fondo Viespoli il doppio del ricavato per l'acquisto del pandoro (quindi 4 euro a prodotto), grazie all'intervento della fondazione con il Sud. I prodotti sono già in vendita in tutta la città di Benevento.

Di cosa si occupa il Fondo Giovanna Viespoli

Si tratta di un fondo, costituito in memoria della Professoressa Giovanna Viespoli, finalizzato a sostenere azioni di utilità sociale promosse da enti pubblici e privati presenti sul territorio di riferimento della Fondazione. Nello specifico si intende sostenere interventi di contrasto alla povertà volti a creare opportunità educative e culturali di qualità, inclusive e paritarie, oltre che occasioni di crescita e di apprendimento fisico e socio-emozionale, per sviluppare capacità, talenti, competenze ed aspirazioni in adolescenti e giovani adulti in situazione di fragilità e vulnerabilità, soprattutto con riferimento all’apprendimento ed alla conoscenza della lingua inglese.

La soddisfazione del Benevento Calcio

Il club giallorosso è molto attento alle dinamiche sociali e alle iniziative che permettono di sostenere, in maniera fattiva, queste tematiche così importanti. L'iniziativa è stata avallata con entusiasmo dal presidente Vigorito e promossa dal club manager Alessandro Cilento. Fabio Siniscalchi sta operando nel dettaglio per far sì che tutto si compia nel migliore dei modi con il raggiungimento degli obiettivi solidali prefissati.

Pandoro del Benevento Calcio, i punti vendita

Rivenditori a Benevento:

- SPAZIO CONAD/BON BON BAZAR - Centro Commerciale Buonvento c.da San Vito, 82100 Benevento

- EUROLIQUORI, corso Garibaldi 95, 82100 Benevento

- BAR AGIP Viale Aldo Moro 7, 82100 Benevento

- BAR MELLUSI Via Almerico Meomartini 29, 82100 Benevento

- BAR MESSINA Via Avellino 36, 82100 Benevento

- CONAD in via Colonnette/Palazzo Santamaria, 82100 Benevento

- ENOTECA ELISA Via Ponticelli 32, 82100 Benevento

- Gelateria, Pasticceria, Bar DONATIELLO, via Gaetano Rummo 55, 82100 Benevento

- Fratelli COLLARILE - piazza San modesto - 82100 Benevento

Rivenditori in provincia:

- SAN MARCO DEI CAVOTI

Bellagio Bistrot, Via Principe Umberto di Piemonte, 132

- PIETRELCINA

EMME29 SRL, corso Padre Pio 77

