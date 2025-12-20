Salernitana a -3 dalla vetta, ma che fatica col Foggia Satanelli in dieci dagli ultimi minuti del primo tempo. Clamorosa occasione finale per i rossoneri

La Salernitana torna a vincere all'Arechi e si riporta a -3 dalla vetta. Ma che sofferenza per i granata che, contro un Foggia ridotto in dieci dall'ultimo minuto della prima frazione, devono soffrire le pene dell'inferno fino in ultimo per portare a casa la vittoria. Per i granata due volte a setno Capomaggio, entrambe nel primo tempo. Tra una rete e l'altra il pareggio dei satanelli con Castorri. L'espulsione di Oliveri ha condizionato la gara del Foggia, che negli ltimiminuti della gara ha avuto una clamorosa occasione per pareggiare.