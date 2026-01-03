Serie C, si riprende: domani il clou all'ora di pranzo Il Catania scende in campo allo Zaccheria contro il Foggia. salernitana a Siracusa

Tutti in campo. Le festività natalizie sono alle spalle e si ricomincia. Il solito “spezzatino” suddiviso su tre giorni, questo sabato, domani e lunedì. L'inizio è riservato alle squadre di medio-bassa classifica. Si apre con Picerno-Cerignola alle 17,30. La squadra di Bertotto nel bel mezzo di una rivoluzione tecnica (sono arrivati Rillo, Franco, Guadagni e Del Fabro) per riscattare un girone d'andata assolutamente insufficiente. Dall'altra parte un Cerignola che deve ancora disegnare il suo futuro con il patròn Grieco che ha manifestato la volontà di un ulteriore ringiovanimento dell'organico. Maiuri schiererà tutti quelli che ha (fatta eccezione per Emmausso ceduto al Cosenza, oltre a Sainz Maza e Bianchini che hanno rescisso), ma rimangono in tanti gravati dalle richieste del mercato (Paolucci).

In serata al Lamberti c'è Cavese-Sorrento, derby che i metelliani vorrebbero vincere contro una squadra quella costiera che perde davvero molto poco.

Domani il clou ad ora di pranzo

Domenica con due “lunch match” alle 12,30. A Caravaggio va di scena Atalanta-Latina, allo Zaccheria scende in campo il Catania capolista insieme al Benevento, con in panchina il suo nuovo gioiello Bruzzaniti preso dal Pineto. Trasferta insidiosa, ma che i valori fanno pendere decisamente dalla parte degli etnei.

Alle 14,30 scende in campo anche la Salernitana forte dei nuovi arrivi Berra, Arena e Carriero. Lo fa a Siracusa e non sarà una passeggiata di salute contro una squadra che ha assoluto bisogno di punti. Al Viviani di scena Potenza-Giugliano con i lucani nettamente favoriti. Alle 17,30 si gioca Trapani-Casarano, con i padroni di casa in piena trasformazione e i pugliesi sempre più ambiziosi.

Il monday night

Tre partite tutte alle 20,30. Tutte e tre per l'alta classifica. Il Benevento riceve il Crotone, il Cosenza (che ha preso Ciotti dal Trapani e Emmausso dal Cerignola) se la vedrà al Marulla contro il Monopoli, infine la Casertana sfiderà sul campo pugliese l'Altamura dell'ex Curcio.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL GIRONE C

Sabato 3 gennaio

Ore 17:30 - Picerno-Audace Cerignola

Ore 20:30 - Cavese-Sorrento

Domenica 4 gennaio

Ore 12:30 - Atalanta U23-Latina

Ore 12:30 - Foggia-Catania

Ore 14:30 - Potenza-Giugliano

Ore 14:30 - Siracusa-Salernitana

Ore 17:30 - Trapani-Casarano

Lunedì 5 gennaio

Ore 20:30 - Benevento-Crotone

Ore 20:30 - Cosenza-Monopoli

Ore 20:30 - Team Altamura-Casertana