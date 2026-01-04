Salernitana ko a Siracusa: resta a quota 38 Finisce 3 a 1 per la squadra siciliana che gioca una gran partita

Dopo il Catania si ferma anche la Salernitana. I granata lasciano addirittura l'intera posta in palio al Siracusa con una prova scintillante che mostra ancora una volta le manchevolezze della squadra di Raffaele che resta a quota 38 e rischia di esere superata anche dal Cosenza. Di Di Paolo, Contini e Candiano le reti siciliane. Inutile il bel gol di Achik per i granata. Finisce 3 a 1 per il Siracusa e con i tanti tifosi granata arrabbiati contro la loro squadra.