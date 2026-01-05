Serie C / Diretta Benevento-Crotone 0-0, LIVE La testuale del match del Vigorito, valido per la prima giornata di ritorno

Al Vigorito si affrontano Benevento e Crotone per la prima giornata del girone di ritorno. I giallorossi sono a caccia della quinta vittoria consecutiva, utile per allungare sulle inseguitrici, considerato il pareggio del Catania a Foggia e la sconfitta della Salernitana a Siracusa.

7' - Sinistro dal limite di Lamesta che viene deviato da un difensore, la palla viene facilmente bloccata da Merelli

5' - Gioco fermo per un colpo al volto rimediato da Scognamillo: il difensore è stato subito medicato ed è rientrato in campo

1' - Comincia Benevento-Crotone!

20:30 - Squadre in campo. Si osserva un minuto di raccoglimento per le vittime di Crans Montana

Benevento-Crotone 0-0, il tabellino

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Prisco, Maita; Lamesta, Manconi, Simonetti; Tumminello. A disp.: Russo, Esposito, Mehic, Viscardi, Carfora, Salvemini, Battista, Borghini, Giugliano, Romano, Del Gaudio, Cantisani, Mignani, Talia, Della Morte. All.: Floro Flores

CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Cocetta, Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra; Vinicius, Sandri; Zunno, Gomez, Maggio; Perlingieri. A disp.: Sala, Paciotti, Leo, Stronati, Ricci, Murano, Gallo, Piovanello, Marazzotti, Groppelli, Calvano, Vrenna, Bruno. All.: Longo

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido. Assistenti: Cassano di Saronno e Carella di L'Aquila. Quarto ufficiale: Castellone di Napoli. Operatore FVS: Robilotta di Sala Consilina