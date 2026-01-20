"Le difese vincono i campionati", il dato che conferma le parole di Caldirola La statistica degli ultimi dieci anni riguardante il girone C di terza serie

Nel corso della puntata di Ottogol di ieri sera, Luca Caldirola ha rilasciato una dichiarazione abbastanza chiara: "Le difese vincono i campionati, mentre gli attaccanti ti fanno vincere le partite". Una frase avvalorata da anni di esperienza, soprattutto nelle categorie superiori, ma che riguarda un po' tutto il calcio italiano. Se si analizza il girone C di Serie C degli ultimi dieci anni, quanto sostenuto da Caldirola trova un fondamento evidente.

Migliori difese, il dato degli ultimi dieci anni

Nelle ultime dieci stagioni, infatti, otto volte ha ottenuto la promozione la squadra che ha fatto registrare la miglior difesa. Tra queste c'è anche il Benevento. La squadra giallorossa, nel campionato 2015/2016, chiuse davanti a tutti con soltanto ventuno reti incassate, un dato condiviso con la Fidelis Andria. Nelle stagioni successive, anche Foggia, Lecce, Juve Stabia e Reggina tagliarono il traguardo con i numeri migliori del pacchetto difensivo. Nell'annata 2020/2021, invece, c'è stato l'esempio della Ternana che è andata in Serie B con trentadue gol subìti, tre in più rispetto al Catanzaro. La statistica della "miglior difesa vincente" è tornata negli anni seguenti, con gli stessi calabresi e la Juve Stabia. Nella scorsa stagione, invece, il Monopoli ha chiuso il campionato come la retroguardia meno battuta, con una rete in meno subìta rispetto all'Avellino che poi, come noto, ha vinto il campionato.

I numeri di Benevento e Catania

Attualmente, Benevento e Catania guidano la classifica del girone C di Serie C. La squadra di Floro Flores è in buon momento per quanto riguarda i numeri difensivi, basti considerare che nelle ultime sei partite ha subìto soltanto un gol, realizzato dal Crotone nel match giocato al Vigorito. In totale, le reti incassate dai giallorossi sono 13, ma la miglior difesa è quella del Catania, ferma a quota 11. Un dato, per gli etnei, favorito dall'imbattibilità casalinga: a oggi, la porta dei rossoblù è ancora inviolata tra le mura amiche.