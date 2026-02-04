Benevento in campo all'Imbriani con i due nuovi arrivi A Kouan il Cosenza ha intimato di lasciare l'abbigliamento tecnico

Dieci punti negli ultimi 540 minuti, 2 vittorie e 4 pareggi per un Picerno che Bertotto ha voluto che fosse rivoltato come un guanto. Bocciata la squadra che ha giocato l'andata, la società lucana ha fatto ben 11 innesti (Marcone, Bassoli, Bellodi, Del Fabro, Gemignani, Rillo, Baldassin, Franco, Coppola, Guadagni e Kanoutè) con 12 partenze (le più significative quelle di Graziani, Energe, Petito, Santarcangelo, Santaniello), con la speranza di recuperare la classifica perduta e di puntare ad una salvezza senza play out.

Una squadra rognosa per il Benevento, che ha avuto sempre qualche difficoltà nell'incontrare la squadra del piccolo centro lucano (una sola vittoria su cinque incontri precedenti, una sconfitta e tre pareggi, tra cui quello poco lusinghiero dell'andata).

Un primato da difendere coi denti

La squadra giallorossa ha appena conquistato il primato e non vuole lasciarlo. L'occasione è propizia per allungare ancora di più in classifica (almeno temporaneamente) considerato che il Catania non scenderà in campo contro il Trapani per via della nuova ordinanza prefettizia che ha messo il veto (la Lega aveva disposto che si giocasse sabato 7 febbraio) a qualsiasi altra manifestazione che non sia la festività di Sant'Agata. La data più accreditata per il recupero sembra essere quella dimercoledì 18 febbraio (a cavallo per gli etnei tra la trasferta di Siracusa e la partita interna col Giugliano).

Stamattina seduta all'Imbriani con i due nuovi volti, Kouan, che si è già allenato ieri con la sua nuova squadra, e Raffaele Celia, arrivato ieri sera da Cesena. Singolare il “siparietto” andato in scena a Cosenza all'atto della separazione con il centrocampista ivoriano. Il giocatore aveva già “staccato” la spina con la squadra silana, tanto che Buscè lo aveva mandato in tribuna nella sfida con la Casertana.

Kouan, un addio senza sorrisi con la società di Guarascio

Quando è arrivata la notizia della cessione al Benevento, la società calabrese ha intimato al giocatore di lasciare tutto l'abbigliamento tecnico altrimenti il costo sarebbe stato trattenuto nell'ultima busta paga della stagione.

Assai diversa la reazione del giocatore verso Cosenza città e verso i tifosi, a cui ha riservato un accorato saluto su Instagram: “Cosenza, grazie! Ci sono giorni in cui si fa fatica a descrivere i sentimenti e questo per me è uno di quelli. Cosenza, non è facile salutarti. Non è facile salutare una città bella ed accogliente che dal primo giorno mi ha fatto sentire come a casa. Con questi forti sentimenti saluto i miei compagni di squadra, gli allenatori, lo staff e i magazzinieri tutti. Ai cosentini, ai tifosi ed alla Città porgo i miei saluti più cari. Lascio Cosenza portando con me l’amore di tante persone che mi hanno apprezzato come uomo prima e come calciatore poi. La vostra è una città meravigliosa e merita palcoscenici importanti. Non ho dubbi: vi porterò per sempre nel mio cuore !!! Ps: Oggi, sicuramente, l’unico ad essere sorridente sarà il topo per sua sfortuna avrei divorato. Ciao, Cosenza. Grazie”

Nella foto Taddeo un momento della seduta con Kouan insieme ai suoi nuovi compagni giallorossi