Serie C / Diretta Team Altamura-Benevento 1-0, la sblocca Grande LIVE

Al D'Angelo si affrontano Altamura e Benevento per la 28a giornata di campionato. I giallorossi di Floro Flores, reduci dal pareggio interno con il Latina, puntano al successo per tenere a distanza il Catania, attualmente a cinque punti dal primo posto occupato dai sanniti.
46' - Inizia il secondo tempo
50' - Termina il primo tempo: Team Altamura-Benevento 1-0
46' - Quattro minuti di recupero
45' - Colpo di testa di Tumminello che viene deviato in angolo da Alastra, ma per l'arbitro c'è un fallo in precedenza per l'Altamura
37' - Altamura in vantaggio. Ripartenza dei pugliesi con Peschetola che crossa per la testa di Grande che non lascia scampo a Vannucchi per il gol del vantaggio
31' - Per l'arbitro non c'è nulla
30' - L'Altamura si gioca l'FVS per un fallo rimediato da Mbaye e commesso da Manconi
25' - Il Benevento continua a tenere il pallino del gioco
18' - Conclusione al volo di Lamesta indirizzata sul primo palo: Alastra devia in angolo
14' - Colpo di testa di Tumminello che viene respinto da Alastra, ma l'arbitro ferma tutto per un precedente fallo
11' - Il Benevento spinge con tutti i suoi attaccanti, la difesa dell'Altamura ha sventato a fatica una progressione giallorossa, culminata con una conclusione di Ceresoli che è andata in angolo
6' - Per l'arbitro non c'è nulla: si riprende il gioco
4' - Il Benevento si gioca subito l'FVS per un possibile tocco di mano in area di Silletti su colpo di testa di Tumminello
1' - Comincia Altamura-Benevento!
Team Altamura-Benevento 1-0, il tabellino
TEAM ALTAMURA (4-3-1-2): Alastra; Mbaye, Silletti, Zazza, Mogentale; Dipinto, Doumbia, Nazzaro; Grande; Peschetola, Curcio. A disp.: Viola, Suazo, Poli, Simone, Floro, Esposito, Nicolao, Dimola, Fantoni. All.: Mangia
BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Caldirola, Ceresoli; Maita, Prisco; Lamesta, Tumminello, Manconi; Salvemini. A disp.: Russo, Esposito, Sena, Carfora, Celia, Borghini, Saio, Romano, Mignani, Talia, Kouan, Della Morte. All.: Floro Flores
Arbitro: Restaldo di Ivrea. Assistenti: Nicosia di Saronno e Peloso di Nichelino. Quarto ufficiale: Recchia di Brindisi. Operatore FVS: Cantatore di Molfetta
Marcatore: 37'pt Grande