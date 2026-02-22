Serie C / Diretta Team Altamura-Benevento 1-0, la sblocca Grande LIVE

La testuale del match del D'Angelo tra pugliesi e giallorossi

Benevento.  

Al D'Angelo si affrontano Altamura e Benevento per la 28a giornata di campionato. I giallorossi di Floro Flores, reduci dal pareggio interno con il Latina, puntano al successo per tenere a distanza il Catania, attualmente a cinque punti dal primo posto occupato dai sanniti. 

46' - Inizia il secondo tempo 

50' - Termina il primo tempo: Team Altamura-Benevento 1-0

46' - Quattro minuti di recupero 

45' - Colpo di testa di Tumminello che viene deviato in angolo da Alastra, ma per l'arbitro c'è un fallo in precedenza per l'Altamura 

37' - Altamura in vantaggio. Ripartenza dei pugliesi con Peschetola che crossa per la testa di Grande che non lascia scampo a Vannucchi per il gol del vantaggio 

31' - Per l'arbitro non c'è nulla 

30' - L'Altamura si gioca l'FVS per un fallo rimediato da Mbaye e commesso da Manconi 

25' - Il Benevento continua a tenere il pallino del gioco 

18' - Conclusione al volo di Lamesta indirizzata sul primo palo: Alastra devia in angolo 

14' - Colpo di testa di Tumminello che viene respinto da Alastra, ma l'arbitro ferma tutto per un precedente fallo 

11' - Il Benevento spinge con tutti i suoi attaccanti, la difesa dell'Altamura ha sventato a fatica una progressione giallorossa, culminata con una conclusione di Ceresoli che è andata in angolo 

6' - Per l'arbitro non c'è nulla: si riprende il gioco 

4' - Il Benevento si gioca subito l'FVS per un possibile tocco di mano in area di Silletti su colpo di testa di Tumminello  

1' - Comincia Altamura-Benevento! 

Team Altamura-Benevento 1-0, il tabellino

TEAM ALTAMURA (4-3-1-2): Alastra; Mbaye, Silletti, Zazza, Mogentale; Dipinto, Doumbia, Nazzaro; Grande; Peschetola, Curcio. A disp.: Viola, Suazo, Poli, Simone, Floro, Esposito, Nicolao, Dimola, Fantoni. All.: Mangia 

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Caldirola, Ceresoli; Maita, Prisco; Lamesta, Tumminello, Manconi; Salvemini. A disp.: Russo, Esposito, Sena, Carfora, Celia, Borghini, Saio, Romano, Mignani, Talia, Kouan, Della Morte. All.: Floro Flores 

Arbitro: Restaldo di Ivrea. Assistenti: Nicosia di Saronno e Peloso di Nichelino. Quarto ufficiale: Recchia di Brindisi. Operatore FVS: Cantatore di Molfetta 

Marcatore: 37'pt Grande 

