Trapani, con l'Atalanta si pagano solo 10 centesimi Il patron Antonini continua a cercare il modo di riavvicinare la gente allo stadio

Il presidente del Trapani calcio Valerio Antonini non sembra volersi arrendere, nonostante tutte le voci che vorrebbero il suo Trapani escluso al più presto dal campionato. Per questa settimana, la gara contro l'Atalanta under 23 costerà in gradinata solo dieci centesimi. Ecco il Comunicato diffuso:

“Da domani è attiva la vendita dei tagliandi per la sfida di sabato 28 febbraio alle ore 14,30 allo Stadio Provinciale fra Trapani e Atalanta U23, valevole per la ventinovesima giornata del campionato Serie C girone C Sky WiFi 2025/26, presso la biglietteria di Via Sicilia. La tariffa speciale per questa gara esclusivamente, in gradinata, sarà di dieci centesimi per volontà espressa del Presidente Antonini al fine di supportare la squadra in questo momento cruciale della stagione”.

Inutile dire che il clima di contestazione da parte dei tifosi granata non aiuta, ma in questo clima di costante incertezza è il minimo che possa accadere.