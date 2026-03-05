Big match, l'assenza dei tifosi ospiti: il rammarico di tutti Solidarietà da parte degli sportivi sanniti nel segno della vecchia amicizia

E' difficile fare finta di niente. Il provvedimento del Casms rimane clamoroso, almeno nei suoi tempi di esecuzione. Probabilmente è tutto lì l'arcano. Scrive la Sicilia di Catania: “Per logica: o sono stati ravvisati movimenti, diciamo così sospetti, visti gli spostamenti di altre tifoserie lungo la Reggio-Salerno (i supporters della Cavese sono stati bloccati anche) oppure si è ragionato in nettissimo ritardo su percorsi, rischi, disponibilità di uomini addetti alla sorveglianza durante il viaggio. Il risultato è stato ovviamente clamoroso”.

Il ragionamento è tutto lì, con la certezza del danno procurato a chi aveva già organizzato la trasferta e magari prenotato posti letto e ristoranti. Molti hanno fatto appello alle federazioni dei consumatori, qualcuno dovrà pagare quel conto. Anche il presidente Ross Pelligra ha preso posizione, una risposta forte ma composta: lui al Vigorito non ci sarà, una decisione che ha trovato d'accordo anche i tifosi.

Va messo in conto anche il rammarico dei tifosi giallorossi, che non hanno mai fatto mistero della vecchia amicizia esistente (nata nel lontano 1974) con i colleghi etnei e che hanno assistito inermi (come la società che aveva messo a disposizione ben 1.470 biglietti) a tutto quello che è accaduto.

Ora, a cose avvenute, come sempre accade in Italia si cercano i colpevoli. Bisognerà interrogarsi a lungo, i problemi arrivano da lontano e non si risolveranno in fretta.

Nella foto i due presidenti di Catania e Benevento, Pelligra e Vigorito, a colloquio