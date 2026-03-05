"Territorio giallorosso", anche San Giorgio La Molara sarà al Vigorito I tifosi giallorosso della realtà fortorina assisteranno al match tra Benevento e Catania

Questa sera, per l'atteso big match in programma tra Benevento e Catania, anche il comune di San Giorgio La Molara sarà presente allo stadio nell'ambito dell'apprezzata iniziativa "Territorio giallorosso". Un momento importante, come sottolineato dal sindaco De Vizio: "Si tratta di una grande iniziativa, molto importante per tutti noi. Il Benevento è una realtà ben radicata nel nostro territorio, tra l'altro c'è anche una intesa con la nostra società di calcio che per noi è un fiore all'occhiello. Non vediamo l'ora di essere presenti allo stadio questa sera". A sottolineare la rilevanza dell'evento, anche il delegato allo sport Marchetti: "Ci fa molto piacere esserci. Da San Giorgio La Molara partiranno circa centotrenta persone che assisteranno al match dalla Curva Nord. Ringraziamo la società per averci messo a disposizione questi biglietti. Bisogna dire che San Giorgio è sempre presente perché in paese ci sono diversi abbonati che seguono la squadra sia in curva che nei distinti. La sfida col Catania? Sono fiducioso. Dopo l'avvento di Floro Flores c'è un gruppo coeso. Con una vittoria potremmo fare un importante passo in avanti verso la promozione diretta".