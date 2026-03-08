Sorrento-Benevento, Floro Flores: "La squadra ha solo un obiettivo in testa"

Subito dopo il triplice fischio del match col Sorrento, vinto dal Benevento con una doppietta di Salvemini, il tecnico Floro Flores ha analizzato così il match: "Abbiamo affrontato una squadra che sa giocare a calcio, in un campo difficile. Oggi i ragazzi hanno dimostrato di essere sul pezzo per l'ennesima volta. Dopo la partita col Catania avevo un po' di timore sul piano della concentrazione e anche su quello fisico, ma sembrava una squadra che non avesse mai giocato in settimana. Questo mi fa molto piacere. Salvemini-Mignani? Hanno fatto bene. Ho tanti calciatori importanti. Della Morte ha fatto una partita importante, di sostanza e di qualità. Ciccio si è sbloccato, avevamo bisogno di lui perché è troppo importante come Mignani. Averli è qualcosa di fondamentale. Romano si è mosso bene, anche se non mi piace mettere calciatori fuori ruolo. Era l'unico che poteva giocare in quella posizione, avrebbe dovuto giocare Celia in quella posizione, ma stanotte non si è sentito bene. Ho una squadra sul pezzo che ha soltanto un obiettivo in testa: dobbiamo essere questi. Per me questa era più difficile del match col Catania per tante cose, ho chiesto un sacrificio in più e mi è piaciuto tanto l'atteggiamento. Abbiamo rischiato poco, c'è stato qualche errore di superficialità che dobbiamo migliorare. Se avessi avuto più tempo avrei provato a cambiare qualcosa, ma due sono giorni sono pochissimi. Non ho toccato nulla, i calciatori sanno cosa fare in campo. Avrei potuto fare tante altre cose, ma c'era poco tempo. Il presidente ha regalato due giorni liberi ai ragazzi perché la settimana è stata intensa. Ci vediamo mercoledì al campo, abbiamo una partita importante domenica e dobbiamo stare sul pezzo. Il miglior recupero è stare a casa a volte. E' giusto così". 

