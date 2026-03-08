Sorrento-Benevento, Floro Flores: "La squadra ha solo un obiettivo in testa" Il tecnico giallorosso dopo il successo con i costieri: "Atteggiamento importante"

Subito dopo il triplice fischio del match col Sorrento, vinto dal Benevento con una doppietta di Salvemini, il tecnico Floro Flores ha analizzato così il match: "Abbiamo affrontato una squadra che sa giocare a calcio, in un campo difficile. Oggi i ragazzi hanno dimostrato di essere sul pezzo per l'ennesima volta. Dopo la partita col Catania avevo un po' di timore sul piano della concentrazione e anche su quello fisico, ma sembrava una squadra che non avesse mai giocato in settimana. Questo mi fa molto piacere. Salvemini-Mignani? Hanno fatto bene. Ho tanti calciatori importanti. Della Morte ha fatto una partita importante, di sostanza e di qualità. Ciccio si è sbloccato, avevamo bisogno di lui perché è troppo importante come Mignani. Averli è qualcosa di fondamentale. Romano si è mosso bene, anche se non mi piace mettere calciatori fuori ruolo. Era l'unico che poteva giocare in quella posizione, avrebbe dovuto giocare Celia in quella posizione, ma stanotte non si è sentito bene. Ho una squadra sul pezzo che ha soltanto un obiettivo in testa: dobbiamo essere questi. Per me questa era più difficile del match col Catania per tante cose, ho chiesto un sacrificio in più e mi è piaciuto tanto l'atteggiamento. Abbiamo rischiato poco, c'è stato qualche errore di superficialità che dobbiamo migliorare. Se avessi avuto più tempo avrei provato a cambiare qualcosa, ma due sono giorni sono pochissimi. Non ho toccato nulla, i calciatori sanno cosa fare in campo. Avrei potuto fare tante altre cose, ma c'era poco tempo. Il presidente ha regalato due giorni liberi ai ragazzi perché la settimana è stata intensa. Ci vediamo mercoledì al campo, abbiamo una partita importante domenica e dobbiamo stare sul pezzo. Il miglior recupero è stare a casa a volte. E' giusto così".