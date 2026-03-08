Sorrento-Benevento, Salvemini: "Ora mancano sette finali per il sogno" L'attaccante giallorosso, autore di una doppietta: "Felice di essere tornato al gol"

Autore della doppietta messa a segno al Viviani contro il Sorrento, Ciccio Salvemini ha parlato così dopo il triplice fischio del match: "Il sorriso c'è sempre stato, anche se i gol non sono arrivati. Adesso mancano sette finali, dobbiamo vincerle per coronare il nostro sogno. Mignani? Siamo molto affini, ci completiamo a vicenda. In attacco stiamo bene tutti, chi metti caschi sempre bene. Va benissimo così. Adesso manca ancora tanto, non bisogna mollare perché l'aritmetica non c'è ancora. Dobbiamo continuare così. Il rigore? Venivo da quello sbagliato col Picerno, ho scelto di tirare centrale e lui è stato bravo a restare fermo. L'importante è che sia entrata".

"Abbiamo affrontato una settimana pesantissima. La sfida col Catania ci ha portati via tante energie mentali. Staccare due giorni è positivo. Ce li godiamo, ma al rientro saremo più carichi di prima. La vittoria con il Catania ci ha dato tanta consapevolezza, non ci aspettavamo il loro atteggiamento. Ma ora pensiamo al Foggia, il Catania è ormai passato".