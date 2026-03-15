Benevento, un gol di Tumminello piega il Foggia: tutte le foto del match Gli scatti realizzati da Mario Taddeo

Quinta vittoria consecutiva per il Benevento, che continua a ottenere punti nel finale di stagione con determinazione. I giallorossi hanno conquistato tre punti fondamentali battendo il Foggia per 1-0 in una partita molto combattuta, decisa da un gol di Tumminello. Il successo di oggi è di grande importanza per la classifica: a sei giornate dal termine del campionato, il Benevento mantiene un vantaggio di dodici punti sul Catania, consolidando così la propria posizione in vetta e avvicinandosi sempre più all’obiettivo stagionale. Non è stata, comunque, la migliore prestazione della squadra allenata da Floro Flores, contro un Foggia che si è giocato il tutto per tutto per evitare la decima sconfitta consecutiva. Il Benevento, adesso, avrà una settimana di tempo per preparare il prossimo incontro: lunedì 23 marzo, capitan Maita e compagni saranno di scena sul campo del Monopoli.