Benevento, un gol di Tumminello piega il Foggia: tutte le foto del match

Gli scatti realizzati da Mario Taddeo

benevento un gol di tumminello piega il foggia tutte le foto del match
Benevento.  

Quinta vittoria consecutiva per il Benevento, che continua a ottenere punti nel finale di stagione con determinazione. I giallorossi hanno conquistato tre punti fondamentali battendo il Foggia per 1-0 in una partita molto combattuta, decisa da un gol di Tumminello. Il successo di oggi è di grande importanza per la classifica: a sei giornate dal termine del campionato, il Benevento mantiene un vantaggio di dodici punti sul Catania, consolidando così la propria posizione in vetta e avvicinandosi sempre più all’obiettivo stagionale. Non è stata, comunque, la migliore prestazione della squadra allenata da Floro Flores, contro un Foggia che si è giocato il tutto per tutto per evitare la decima sconfitta consecutiva. Il Benevento, adesso, avrà una settimana di tempo per preparare il prossimo incontro: lunedì 23 marzo, capitan Maita e compagni saranno di scena sul campo del Monopoli. 

Ultime Notizie