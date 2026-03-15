Floro Flores: "Contento solo della vittoria, non mi è piaciuta la prestazione" Le parole del tecnico giallorosso dopo il successo del Benevento contro il Foggia

Dopo l'importante successo ottenuto dal Benevento contro il Foggia, il tecnico giallorosso Floro Flores ha commentato così il risultato maturato al Vigorito: "Sono contento solo per la vittoria. Era importante portare punti a casa, non è stata una prestazione di livello. Ho visto i calciatori arrabbiati e questo è un buon segno. Non è stata una delle migliori partite, ma siamo in un punto importante della stagione e la vittoria vale più di ogni altra cosa. Penso che sia una questione di testa e non fisica. Nel primo tempo ho detto ai ragazzi che mi sembrava un'amichevole, non mi piaceva l'atteggiamento perché abbiamo rischiato molto. Dobbiamo lavorare tanto perché non è finito nulla, dobbiamo stare sul pezzo. Abbiamo sofferto un po' il Foggia, ma al di là di questo vedevo i calciatori un po' contratti. Sono settimane difficili, abbiamo bisogno di tutti.

"Credo che sia impossibile vincere tutte le partite 4-0. Le squadre cominciano a conoscerci e si può fare fatica. Bisogna vincere in qualsiasi modo perché il nostro obiettivo è la promozione. La squadra cresce anche attraverso queste prestazioni, il nostro campionato passa anche da questo. E' un campionato difficilissimo, è ancora tutto aperto. Oggi ho visto più una stanchezza mentale che fisica. Conosco i miei calciatori e so ciò che valgono, hanno provato a giocare ma li vedevo un po' contratti. Li vedo allenare e non si fermano mai, per questo penso che sia più una questione mentale. Comunque è un Benevento che sa sporcarsi".