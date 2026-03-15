Floro Flores: "Contento solo della vittoria, non mi è piaciuta la prestazione"

Dopo l'importante successo ottenuto dal Benevento contro il Foggia, il tecnico giallorosso Floro Flores ha commentato così il risultato maturato al Vigorito: "Sono contento solo per la vittoria. Era importante portare punti a casa, non è stata una prestazione di livello. Ho visto i calciatori arrabbiati e questo è un buon segno. Non è stata una delle migliori partite, ma siamo in un punto importante della stagione e la vittoria vale più di ogni altra cosa. Penso che sia una questione di testa e non fisica. Nel primo tempo ho detto ai ragazzi che mi sembrava un'amichevole, non mi piaceva l'atteggiamento perché abbiamo rischiato molto. Dobbiamo lavorare tanto perché non è finito nulla, dobbiamo stare sul pezzo. Abbiamo sofferto un po' il Foggia, ma al di là di questo vedevo i calciatori un po' contratti. Sono settimane difficili, abbiamo bisogno di tutti.
"Credo che sia impossibile vincere tutte le partite 4-0. Le squadre cominciano a conoscerci e si può fare fatica. Bisogna vincere in qualsiasi modo perché il nostro obiettivo è la promozione. La squadra cresce anche attraverso queste prestazioni, il nostro campionato passa anche da questo. E' un campionato difficilissimo, è ancora tutto aperto. Oggi ho visto più una stanchezza mentale che fisica. Conosco i miei calciatori e so ciò che valgono, hanno provato a giocare ma li vedevo un po' contratti. Li vedo allenare e non si fermano mai, per questo penso che sia più una questione mentale. Comunque è un Benevento che sa sporcarsi".