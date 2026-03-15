Benevento, Caldirola: "Ora contano solo i tre punti, andiamo avanti" Le dichiarazioni del centrale difensivo giallorosso dopo il match con i satanelli

Ecco le dichiarazioni di Caldirola al termine del match vinto contro il Foggia: "A questo punto della stagione contano soltanto i tre punti, mantenendo una certa distanza dalla seconda e proseguire la striscia positiva. Personalmente, cerco di dare il mio contributo e la mia esperienza. Poi è anche vero che giocando come abbiamo sempre fatto ci sono più chanche di vincere, però in alcune partite si fa anche più fatica. L'importante, come detto, è portare a casa i tre punti. Manca sempre meno, ma l'obiettivo è troppo importante per buttare via tutto".

Il centrale difensivo giallorosso ha poi proseguito: "Ho sempre la stessa ambizione. La fiammella è ancora accesa, vado avanti e mi diverto. Sono tornato con un obiettivo chiaro e farò di tutto per portarlo a termine. Il gruppo? I campionati li vincono soprattutto quelli che stanno fuori, quelli che ogni giorno sono sempre sul pezzo per mettere in difficoltà il mister. Questo è un grande gruppo proprio per questo. I ragazzi si impegnano sempre. Sono contento di far parte di questo gruppo perché è sano e merita il meglio".