Benevento, già in campo a lavorare. Giovedì amichevole a Castelpoto Test di spessore con una squadra che milita in Eccellenza ed è guidata dall'ex giallorosso Maschio

Dopo la vittoria col Foggia di ieri pomeriggio, la truppa giallorossa si è ritrovata di buon mattino (9,30 inizio allenamento) per riprendere il lavoro in vista della prossima trasferta di Monopoli. La ripresa è stata secondo consuetudine defaticante per chi ha giocato, normale per chi ha fatto solo panchina. La ripresa odierna prelude ad un giorno di completo riposo fissato per martedì 17. Si riprende mercoledì 18 all'Imbriani, ma di pomeriggio alle 15.

Per giovedì è invece prevista un'amichevole nella vicina Castelpoto. Partita contro un avversario di spessore che milita nel campionato di Eccellenza campano ed è allenato dall'ex giallorosso Antonio Maschio. L'orario di inizio è fissato per le 15.

Venerdì, sabato e domenica sono invece previste tre sedute di allenamento mattutine, tutte all'Imbriani con inizio alle 11. Domenica pomeriggio intorno alle 17, partenza col Bus societario alla volta di Monopoli. Come è risaputo la sfida al Veneziani è fissata per lunedì 23 alle 20,30.