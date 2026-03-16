Il Catania esonera Mimmo Toscano La notizia riportata dal sito web del quotidiano "La Sicilia"

Mimmo Toscano non è più l'allenatore del Catania Fc - lo siporta il sito Web de La Sicilia - Il club di Ros Pelligra ha deciso di cambiare guida tecnica in vista degli ormai certi play off. Il Benevento è irraggiungibile e per il tecnico, che ieri dopo la vittoria all'ultimo respiro contro l'Altamura ha accusato un malore, il destino è apparso segnato già da alcuni giorni. I dubbi sulla conduzione tecnica erano emersi soprattutto dopo il pareggio con la Casertana, ma anche nelle giornate precedenti quando il Catania aveva perso la possibilità di lottare per il primo posto per punti persi in trasferta contro avversarie giudicate abbordabili. E non ha mai convinto nemmeno la differenza tra il percorso interno – tutte vittorie, tre pareggi, 31 gol fatti, zero beccati – che è da media primato, e quello fuori dalle mura amiche. Il Catania ha annunciato l'esonero di Toscano ma non ha ancora comunicato chi sarà il sostituto, sebbene la cacciata dell'allenatore fosse nell'aria da diversi giorni. Giorni in cui la società ha potuto sondare diversi profili per la nuova guida tecnica che probabilmente sarà resa noto nelle prossime ore.

Questa la nota diffusa dal club rossazzurro: “Catania Football Club comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il responsabile tecnico della prima squadra Domenico Toscano e l’allenatore in seconda Michele Napoli: ai due professionisti, un ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”.