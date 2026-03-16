Il Catania ha scelto il successore di Toscano: è William Viali 52 anni della provincia di Milano, il tecnico ha guidato l'anno scorso la Reggiana

Il Catania sembra aver scelto il successore di Mimmo Toscano sulla sua panchina. Si tratta di William Viali che fra poco sarà in città per la firma sul contratto. Lo ha anticipato Gianluca Di Marzio sul suo sito web. A Viali il compito di provare a trascinare in Serie B la squadra rossazzurra difendendo l’attuale secondo posto in classifica e giocandosi, poi, la promozione attraverso la temuta lotteria dei playoff.

Trascorsi da difensore roccioso per Viali con le maglie di Atalanta, Fiorenzuola, Ravenna, Cesena, Monza, Ascoli, Lecce, Venezia, Perugia, Ancona, Fiorentina e Treviso. Il tecnico di Vaprio d'adda, classe '74, ha intrapreso la carriera di allenatore nel 2010 alla guida del Fiorenzuola (Serie D), per poi sedere sulla panchina del Piacenza. Gli anni successivi ha allenato in terza serie Pro Piacenza, Sudtirol, Cuneo, Novara e Cesena prima del salto in B avvenuto quattro anni fa, da subentrato a Cosenza. La gavetta lo ha portato a continuare ad allenare in cadetteria al timone di Ascoli, ancora Cosenza e Reggiana, esperienza conclusa con l’esonero lo scorso anno.