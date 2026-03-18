Ecco le date dei play off di serie C: via il 3 maggio, si chiude il 7 giugno Le prime ad entrare in gioco saranno le squadre classificatesi dal quinto al decimo posto

La Lega Pro ha comunicato le date dei play off di serie C che inizieranno domenica 3 maggio e termineranno domenica 7 giugno. Sarà come sempre una “kermesse” lunghissima, anche se non per tutti ovviamente. Le prime squadre ad entrare in azione saranno quelle che si classificheranno dalla quinta alla decima posizione, che inizieranno col giocare la cosiddetta fase a girone. Poi entreranno in gioco tutte le altre fino alle seconde classificate che saranno chiamate in causa per ultime.

Ecco il calendario completo

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica DOMENICA 3 MAGGIO 2026

2° Turno – Gara unica MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2026

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 10 MAGGIO 2026

1° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2026

2° Turno – Gara di Andata DOMENICA 17 MAGGIO 2026

2° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2026

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata DOMENICA 24 MAGGIO 2026

Semifinali – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2026

Finale – Gara di Andata MARTEDÌ 2 GIUGNO 2026

Finale – Gara di Ritorno DOMENICA 7 GIUGNO 2026

PLAY OUT

La sfida riguarderà quattro squadre per ogni girone, quelle classificatesi dal 16° al 19° posto. Gli accoppiamenti saranno stabiliti attraverso la situazione di classifica al termine della regular season: 16esima contro 19esima, 17esima contro 18esima.

Gara di Andata SABATO 9 MAGGIO 2026

Gara di Ritorno SABATO 16 MAGGIO 2026