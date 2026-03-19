Benevento, prima della B c'è già una certezza aritmetica: ed è un ritorno Il dato definitivo relativo alla prossima stagione

Mancano sette punti per avere la certezza aritmetica della promozione in Serie B. La migliore differenza reti, seppur notevole, è utilizzabile soltanto al termine del campionato e non in caso di promozione anticipata. In casa Benevento si contano i giorni e i minuti per dare il via alla festa, ma è evidente che adesso la concentrazione è massima per ottenere quanto prima quel tanto che serve per centrare l'obiettivo. Detto questo, c'è già una certezza che riguarda la prossima stagione e che arriva prima della promozione diretta.

Il Benevento parteciperà alla Coppa Italia Frecciarossa

A sei giornate dalla fine dei giochi, il Benevento non è più raggiungibile dalla Salernitana che ha un gap di ben diciannove punti sui giallorossi. Questo significa che la formazione allenata da Floro Flores sicuramente parteciperà alla prossima Coppa Italia Frecciarossa, dalla quale manca da tre anni. Come noto, alla manifestazione tricolore partecipano tutte le formazioni di Serie A e di Serie B, alle quali si aggiungono le seconde di ogni girone di Serie C, oltre alla vincitrice della Coppa Italia di terza serie. Il Benevento partirà sicuramente dal turno preliminare di Coppa Italia, in programma nella prima metà di agosto, dove potrebbe affrontare la seconda del girone C, nel caso in cui quest'ultima non venisse promossa tramite play off. In attesa del sogno Serie B, comincia a delinearsi con largo anticipo anche il cammino della prossima annata.