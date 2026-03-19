Benevento, la sfida col Monopoli è ancora un "cantiere aperto" Floro può scegliere di fare dei piccoli accorgimenti rispetto alla gara col Foggia

Una trasferta tra le più insidiose che ci possano essere, sia per la caratura dell'avversario, che per i precedenti non sempre felici sull'erba del Veneziani. Il Benevento però deve superare senza troppi pensieri queste insidie, considerando che il traguardo è ad un passo e non può essere mancato.

Si gioca lunedì sera in terra pugliese e c'è il tempo per fare qualche prova in più anche nell'amichevole contro il Castelpoto. C'è da scommettere che Floro Flores abbia in mente qualche correttivo dopo la prova poco brillante di domenica contro il Foggia. Al di là del rientro abbastanza scontato di Tony Prisco, che s'è lasciato alle spalle la lieve intossicazione avuta alla vigilia della sfida coi satanelli, il tecnico giallorosso potrebbe anche operare qualche piccolo accorgimento in altri settori. In difesa già contro il Foggia ha utilizzato Luca Caldirola. Il difensore di Desio in questo momento è in grado di dare maggiore sicurezza al reparto e quell'esperienza necessaria per affrontare senza batticuori qualsiasi avversario. C'è solo da verificare se sarà il caso di aggiungere un centrocampista al settore centrale, magari dando un turno di riposo a Della Morte. Gli aspiranti sostituti sono sempre gli stessi: Kouan, Celia, Romano. Stesso discorso per l'attacco, dove Mignani potrebbe offrire un po' di movimento in più in una partita in cui servirà farsi trovare pronti in ogni angolo del campo.

Da Monopoli arrivano notizie di due recuperi importanti: il primo riguarda il portiere Albertazzi, che ha smaltito un problema alla schiena e dopo le incertezze del giovane Piana si riprenderà il posto tra i pali. L'altro è Ronco, il braccetto di sinistra che rientra dopo un turno di squalifica per andare nuovamente a formare la difesa a tre con Manzi e Piccinini. Ma Colombo medita anche qualche avvicendamento a centrocampo dove Greco e Fedel potrebbero lasciare il posto a Scipioni (l'autore dell'incredibile gol dell'Arechi) e Calcagni.

Come si vede, tutto è ancora in cantiere. Il Benevento, al di là di chi ne farà parte, ha una missione importantissima, quella di portare a casa altri punti preziosi per cogliere il suo traguardo.