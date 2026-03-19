Catania, Viali ha già allenato Caturano, Di Tacchio e Forte Il tecnico lombardo ha assicurato di poter utilizzare i suoi giocatori in tanti modi

L'avvicendamento in panchina tra Toscano e Viali non ha convinto tutti in terra etnea. Cambiare guida tecnica a sei giornate dal termine e con gli imminenti play off da giocare può anche sembrare un salto nel buio. Ma la società rosso-azzurra si è assunta tutte le responsabilità, certa che questa fosse la strada migliore da perseguire.

Al di là delle innovazioni che potrà portare Viali sul piano tattico, c'è da dire che ci sono tre giocatori dell'attuale Catania, che hanno già giocato agli ordini del tecnico lombardo. Salvatore Caturano lo ha fatto nel Cesena, Francesco Di Tacchio nell'Ascoli, Francesco Forte a Cosenza.

E quello che infonde fiducia nei dirigenti catanesi è che con tutti e tre Viali ha utilizzato anche altri moduli tattici rispetto a quelli di solito impiegati da Toscano a Catania. Caturano a Cesena ha fatto la punta centrale in un 4-3-3 o in un 4-3-1-2 ed ha segnato ben 18 gol, fornendo anche 6 assist. Forte nel Cosenza era di solito affiancato da un'altra punta nel 3-5-2, infine Di Tacchio in serie B nel 2023-24 ad Ascoli ha giocato sia in un centrocampo a due, che in uno a tre.

Come dire che la flessibilità dell'allenatore lombardo è stata la qualità che ha convonto la società rosso-azzurra a operare questo cambio e ad affidarsi ad un nuovo tecnico.