Monopoli, trasferta vietata per i residenti nella provincia di Benevento Possono acquistare il tagliando solo i non residenti in provincia

Nessuna novità rispetto alla trasferta di lunedì a Monopoli che sarà vietata ai beneventani, come lo fu per i tifosi pugliesi all'andata a Benevento. Nel settore ospiti del Veneziani potranno accedervi solo i tifosi giallorossi non residenti nella provincia sannita. Il tagliando costa 10 euro più 2 di diritti di prevendita.

Ecco il comunicato pubblicato dal Monopoli Calcio sul suo sito ufficiale relativo alla vendita dei biglietti per Monopoli-Benevento..

"Aperta a partire da oggi, giovedì 19 marzo 2026, online su CiaoTickets e presso i rivenditori autorizzati sul circuito Ciaotickets, la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Monopoli – Benevento, valida per la 33a giornata della Serie C Sky Wifi – girone C e in programma lunedì 23 marzo 2026 alle ore 20,30 allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli.

Per il solo giorno della partita, sarà possibile acquistare i biglietti anche presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, a partire dalle ore 17,30.

SETTORE OSPITI

Il Prefetto di Bari con nota del 18.03.2026 ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Benevento.

Ad eccezione dei residenti nella Provincia di Benevento, sarà possibile acquistare i biglietti del settore Ospiti fino alle ore 19 di domenica 22 marzo 2026.

Il costo del biglietto di ingresso alla partita per il settore ospiti è di 10 euro + 2 euro diritti di prevendita.