Serie C, 33a giornata: si avvicinano i verdetti Un anticipo al Sabato, poi le altre sfide di domenica e lunedì

Un anticipo domani pomeriggio alle 14,30 tra Atalanta U23 e Casertana, poi due giornate piene tra domenica e lunedì. La 33a giornata di serie C, nel girone meridionale, si consuma soprattutto nel week end tra domenica e lunedì.

Il lunch match al Lamberti

All'ora di pranzo la Cavese ha l'occasione per fare un altro passo avanti in classifica, ma sulla pelle di un Foggia che è disperatamente aggrappato alle sue ultime speranze di salvezza dopo le dieci sconfitte di fila. Un cammino da retrocessione diretta e da ultimo posto. I satanelli devono trovare il modo per uscirne, senza dover sperare nelle disgrazie delle due siciliane, Trapani e Siracusa.

Alle 14,30 se ne giocano altre cinque, con un occhio ai play off e uno alla salvezza. Lo sguardo all'insù lo avranno al San Vito Marulla dove è in arrivo il Latina. Cosenza sempre all'attacco del terzo posto che è di nuovo nelle mani della Salernitana. Silani con qualche problema a centrocampo dove mancherà lo squalificato Langella, pontini che potrebbero risentire delle fatiche di Coppa. A Potenza si gioca un succoso Sorrento-Crotone, con la squadra di Longo che non ha ancora abbandonato le ambizioni di centrare almeno il quinto posto. Scende in campo anche il Trapani, che aspetta il prossimo 26 marzo la discussione al Tfn dell'ennesimo deferimento (sarà giudicato anche il Siracusa che dalla sua parte non ha recidive e quindi può solo essere penalizzato ancora). Nel frattempo i ragazzi di Aronica continuano a fare il possibile. Come il Siracusa che ospita il Picerno e spera di avvicinarlo in classifica. Ultima sfida di serata quella tra Audace Cerignola e Giugliano. La squadra di Maiuri è alla ricerca di una posizione migliore nella griglia dei play off.

Domenica sera in gioco la B

Domenica entrano in gioco le “grandi”. 20,30 scendono in campo le prime tre della classifica. Il Benevento è di scena a Monopoli e vuole continuare ad avvicinarsi alla serie B, il Catania, con il suo nuovo allenatore, in panchina, Viali, ospita il Casarano di Chiricò al Massimino. Infine la Salernitana riceve all'Arechi il Team Altamura di Devis Mangia. Tre partite in chiave serie B diretta e play off.

SERIE C SKY WIFI 2025/2026

LA 33^ GIORNATA SU SKY E NOW

SABATO 21 MARZO

Alle 14.30

ATALANTA U23-CASERTANA

Sky Sport 253

DOMENICA 22 MARZO

Alle 12.30

CAVESE-FOGGIA

Sky Sport Calcio e Sky Sport 257

Alle 14.30

COSENZA-LATINA

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

SORRENTO-CROTONE

Sky Sport 252

TRAPANI-POTENZA

Sky Sport 253

SIRACUSA-AZ PICERNO

Sky Sport 254

AUDACE CERIGNOLA-GIUGLIANO

Sky Sport 255

LUNEDÌ 23 MARZO

Alle 20.30

CATANIA-CASARANO

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

SALERNITANA-TEAM ALTAMURA

Sky Sport Max e Sky Sport 253

MONOPOLI-BENEVENTO

Sky Sport Mix e Sky Sport 252