Benevento, a Monopoli niente salti nel buio Loro cambierà quanto meno possibile: farà ancora affidamento sul blocco dei "pretoriani"

Un po' di scaramanzia, la giusta concessione a “non vendere la pelle dell'orso... (e via dicendo...)”, il necessario buon senso. La conosciamo bene la superstizione da queste parti, non ci servono suggerimenti. E allora i “conti” li lasciamo agli altri, noi guardiamo negli occhi solo il prossimo avversario, che darebbe chissà cosa per farci la festa (non nel senso che piacerebbe a noi...).

Alberto Colombo, l'allenatore del “Gabbiano”, è persona gentile e mai sopra le righe nelle sue esternazioni, ma si vorrebbe regalare l'impresa, un po' per soddisfazione personale, un po' per provare a migliorare la posizione della sua squadra nella griglia play off. Dunque sta pensando a qualche avvicendamento nell'ambito dell'undici titolare. Il primo la farà tra i pali. Il giovane Piana, ragazzo di scuola Udinese, a Caserta l'ha fatta grossa, e siccome non è la prima volta che ha qualche indecisione (questa volta in entrambi i gol), a Monopoli lo hanno praticamente “crocifisso”. Come dire che non c'è neanche scelta: tra i pali andrà il 28enne Albertazzi, uno che ha speso la sua carriera in C (dopo essere cresciuto nel Bologna) nella Virtus Francavilla, poi da “secondo” a Picerno, Brindisi, Sorrento e appunto Monopoli. Un “secondo” affidabile, come ultimamente non lo è stato il 22enne Piana. Ma Colombo sta meditando di cambiare qualcosa anche a centrocampo, dove vuole fare spazio all'esperto Calcagni e al giovane Scipioni, già, proprio quello del gol da centrocampo all'Arechi.

Giallorossi, pochi dubbi da sciogliere

E il Benevento? Nessun salto nel buio. Finchè non ci sarà il sigillo della matematica, ci sarà ben poco da concedere alla fantasia. Il “blocco” affidabile è quello, si può pensare a qualche ritocco. Come sempre Floro terrà conto di quello che ha visto in settimana. Qualche dubbio gli sarà venuto. Magari pensando di poter utilizzare Caldirola, che è entrato benissimo contro il Foggia ed è stato il capitano a Castelpoto. O magari vedendo Mignani segnare altri due gol in amichevole e che freme dalla voglia di giocare una partita dal primo minuto. Piccoli dubbi. Come quello magari che può riguardare Della Morte. Uno dei punti fermi del Monopoli è il centrocampo a tre, con l'ausilio di esterni che vanno dentro il campo (Valenti, Oyewuale, Calcagni, Scipione). Chissà, magari per una volta, Floro potrebbe pensare a mettere sull'out a sinistra qualche giocatore più votato al sacrificio. Ma tutto dipenderà dalla settimana trascorsa e da quello che i giallorossi hanno offerto in termini di condizione. Si vedrà.