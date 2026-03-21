Benevento, la sfida col Monopoli e una storia "dolce-amara" Pugliesi "bestia nera" negli ultimi anni di C, ma all'andata Floro spezza la maledizione

Il ricordo dolce-amaro di Monopoli accompagnerà fino in ultimo la vigilia di questa trasferta in terra pugliese. Le ultime due sfide al Veneziani sono state altrettante sconfitte, ma l'ultima vittoria riporta alla mente, guarda caso, proprio la promozione storica in serie B del 2015-16. Come dire che la mente fa quasi fatica a scegliere il momento da ricordare: la gioia di quella sera del 21 febbraio 2016 non si potrà mai cancellare, i gol di Cissè, di Mazzeo su rigore e di Marotta (la gara finì 3 a 2 per la strega) fanno parte della storia di quella stagione culminata nella fantastica salita nella serie cadetta. Ma, è umano, quei ricordi vengono spesso shakerati e “sporcati” dagli ultimi viaggi nella città adriatica, per via di quelle due ultime trasferte ben poco positive il 19 novembre del '23 (3-0 con la doppietta di Starita) e l'anno scorso (26 settembre '24, 1-0 col gol di Viteritti).

Nel loro complesso i precedenti arridono alla strega: le partite totali disputate sono 21, con 8 vittorie del Benevento, 5 del Monopoli e 8 pareggi.

Le prime due sfide, entrambe vince, nella stagione 46-47

Storia frastagliata, iniziata nel lontano 46-47, in una serie C denominata “Lega Interregionale Sud. Benevento e Monopoli dominano quel campionato e finiscono ai primi due posti, ma il Benevento è uno squadrone e vince entrambe le sfide, quella in terra pugliese (1-0) e quella al Santa Maria degli Angeli (3-1). Poi la stagione finisce con assurdi play off “ante litteram” a cui il Benevento partecipa (molto) a singhiozzo e (completamente) senza soldi. Col Monopoli ci sono due forfeit, che non sappiamo se sia il caso di considerarli parte dei precedenti. In compenso nella storia di queste sfide ce ne sono anche due che sono semifinali play off per la C1 nel 2007: 0 a 0 al Veneziani il 27 maggio, 3 a 0 nel Sannio il 3 giugno, doppietta di Clemente, gol di Polani.

Dal ritorno in serie C il Monopoli diventa una sorta di “bestia nera” per il Benevento, conquistando tre vittorie ed un pareggio. Ma la storia è lì per essere cambiata e proprio nella sfida d'andata al Vigorito, Floro Flores “bagna” il suo esordio sulla panchina giallorossa con un convincente 3-1 (Marcatori: 9' Lamesta (B), 28' Ricci (B), 51' Prisco (B), 93' Ronco (M)). La maledizione s'è spezzata, ora bisogna solo dare forza a questa convinzione.

Nella foto Taddeo la gioia di Prisco dopo il gol del 3-0 della sfida d'andata