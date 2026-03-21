Anticipo. Casertana "corsara" a Caravaggio

Atalanta U23-Casertana, anticipo della 33/a giornata del girone C di Serie C, si è conclusa con il successo per 2-0 della formazione di Coppitelli. Seconda vittoria di fila per la squadra di Terra di Lavoro che dà seguito a quella ottenuta contro il Monopoli al Pinto (2-1). I falchetti sbloccano al 44' grazie ad un clamoroso autogol di Navarro dopo un primo tempo di chiara marca atalantina. Nel finale di partita i rossoblù di Coppitelli raddoppiano in contropiede Kallon. Casertana, tra l’altro, costretta a giocare in inferiorità numerica dal minuto 81 per l’espulsione del difensore Kontek, entrato fallosamente su Cissè lanciato a rete. Rosso anche per l’allenatore dell’Atalanta U23 Salvatore Bocchetti. Questo risultato permette ai campani di agganciare momentaneamente il Cosenza al quarto posto a quota 56 punti.
Qiuesta l'attuale classifica relativa al primi 10 posti.
1.Benevento 76
2.Catania 64
3.Salernitana57
4.Cosenza 56
5.Casertana* 56
6.Crotone 51
7.Audace Cerignola 48
8.Monopoli 47
9.Casarano43
10.Potenza 41
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