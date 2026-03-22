Anche Caldirola ricorda quel giorno speciale all'Allianz 21 marzo 2021: il difensore di Desio c'era e la foto con Ronaldo è assai suggestiva

L'hanno celebrata quasi tutti quella vittoria indimenticabile all'Allianz Stadium. Una pietra miliare nella storia del piccolo club giallorosso, assurto a gloria inattesa e che almeno per l'intero girone d'andata quell'anno attirò su di sé l'attenzione di tanti amanti del calcio italiano. 21 marzo 2021, il primo giorno di Primavera, una data che rimarrà marcata a fuoco nella vita sportiva di chi l'ha vissuta. Di quella truppa di “eroi” giallorossi in calzoncini e mutande quel giorno c'era anche uno degli attuali protagonisti del campionato di questi giorni, Luca Caldirola. L'ultimo dei mohicani (per altro proprio la bellissima colonna sonora di Trevor Jones è uno dei motivi preferiti dalla tifoseria giallorossa), la testimonianza concreta di quell'impresa, un modo facile per ricordarsi di un giorno speciale.

E lui lo ha fatto proprio così, postando su Instagram la foto di quel giorno, guarda caso, mentre marca nientemeno che Cristiano Ronaldo. Un ricordo nel ricordo, qualcosa che somiglia ad un sogno, ad un momento che sembra essere solo frutto dell'immaginazione o quanto meno di una narrazione lontana, ma che è appena di cinque anni fa. Un flash back da palpitazione immediata, che può tornare almeno in parte già tra qualche settimana con la conquista della promozione. Una storia da riscrivere, come è negli intenti forti del presidente Vigorito. Che non molla e punta sempre a riportare la strega nell'élite del calcio nazionale. Il primo giorno di Primavera, non a caso il simbolo della rinascita.