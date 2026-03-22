Monopoli-Benevento, diretta conferenza stampa di Floro Flores LIVE Le parole del tecnico giallorosso in vista del match del Veneziani

Domani è in programma il match tra Monopoli e Benevento, con i giallorossi che vogliono avvicinarsi alla tanto attesa promozione in Serie B. In conferenza stampa, il tecnico giallorosso Floro Flores ha presentato così l'incontro:

Come sta la squadra?

"Bene. Viviamo questo momento serenamente, manca tanto. E' normale che il traguardo si vede, ma bisogna raggiungerlo. Quando dico che è ancora lunga, lo penso davvero".

C'è esigenza di cambiare qualcosa in base al campo?

"No, non faccio questo tipo di scelte. Ci ho pensato tutta la settimana al campo, ma la cosa grave è che stiamo ancora a questo nel 2026. Il campo conta poco, ma la voglia che c'è e ciò che abbiamo in testa".

Calciatori come Scognamillo e Maita potrebbero riposare?

"Abbiamo gente che vuole vincere, che ha fame. Tutti hanno avuto una settimana per allenarsi, hanno lavorato bene. Come si può dire a un calciatore di tenerlo in panchina. Tutta questa stanchezza non l'ho vista. Dobbiamo affrontare le partite mentalmente. Stanno tutti bene. Non ho visto nessuno sottotono".

Cosa ne pensa del Monopoli?

"Il Monopoli è una società che lavora bene. In rosa ci sono calciatori importanti come Batocchio, ci ho giocato insieme a Udine. L'allenatore è navigato. Ci aspetta una partita impegnativa, ma non ricordo una sfida facile da quando sono allenatore del Benevento. Qualcuna l'abbiamo resa facile noi. Non conosco una squadra che si possa sottovalutare, siamo stupidi se pensiamo a una cosa del genere".

"Tutta la settimana avete sottolineato che contro il Foggia non è stata una prestazione importante da parte nostra. Vuol dire che vi abbiamo abituati bene. Penso che se abbiamo fatto una partita del genere, dopo la settimana intensa precedente, allora penso che sia stata una questione mentale. Contro il Foggia abbiamo fatto un po' più fatica, anche se davanti avevamo una squadra con dei valori importanti".

Ci sono dei dubbi per domani?

"Si, come sempre. Questa squadra mi mette sempre in difficoltà per fare la formazione. E' normale che entrano undici calciatori e gli altri danno supporto. I dubbi ci sono, domani decideremo la soluzione migliore".