Il Catania reintegra Cicerelli: il "rinforzo" Ponsi finisce fuori lista Viali ha sacrificato il terzino sinistro ex Modena, arrivato per rinforzare la corsia mancina

Cicerelli rientra nella rosa del Catania. Per reintegrare in organico l'ex Ternana bisognava però escludere un elemento attualmente in rosa: la scelta è caduta su Fabio Ponsi, uno dei rinforzi di gennaio, esterno sinistro che ha dispiutato solo tre partite dal suo arrivo. La scelta di Viali, che aveva evitato di comunicarlo in conferenza stampa, per avvisare per prima il giocatore, è caduta sull'esterno mancino ex Modena evidentemente per la presenza in squadra di Donnarumma e dello stesso Celli, che agiscono già sul versante sinistro.

Bisogna dire che a Catania gli ambienti bene informati davanto per “uscente” dalla rosa Alessandro Raimo, che invece rimane saldamente in lista e potrà dare una mano in questo finale di stagione e negli eventuali play off. Un modo come un alto per dar ragione a chi ha giudicato la campagna di riparazione di gennaio non all'altezza delle aspettative.